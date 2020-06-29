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    Затоплені вулиці та зупинка транспорту: Маріуполь паралізувала злива (відео)

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    <p>Маріуполь сьогодні накрила сильна злива</p> - Затоплені вулиці та зупинка транспорту: Маріуполь паралізувала злива (відео)

    Маріуполь сьогодні накрила сильна злива

    Стихія паралізувала життя в місті, ламала дерева, дощова каналізація не справлялася з великою кількістю води

    У Маріуполі сьогодні розбушувалася стихія – в місті пішла злива з грозою, затопило деякі вулиці.

    Про це повідомляє Mnews.

    Як зазначається, рівень води стрімко піднімався, затоплюючи вулиці. Так, під мостом поруч з Іллічівським ринком утворилася величезна калюжа: там застряг автобус наполовину у воді, а легковик майже повністю накрило.

    За інформацією сайту 0629, стихія паралізувала життя в місті, ламала дерева, дощова каналізація не справлялася з великою кількістю води.

    Як зазначив начальник міського трамвайно-тролейбусного управління Віталій Донєв, колапсом таку ситуацію назвати не можна, але вона досить важка. У зв'язку зі зливою довелося зупинити електротранспорт на низці ділянок доріг. Зокрема, найбільш важка ситуація склалася в Кальміуському районі.

    Там під мостом, в районі кладовища, утворилася величезна яма, транспорту довелося буквально пропливати. Під мостом у воді застрягла маршрутка і легковий автомобіль. Також в місті сталося кілька дорожніх аварій.

    До слова, злива затопила чотири санаторії в Моршині.

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