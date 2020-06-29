Затоплені вулиці та зупинка транспорту: Маріуполь паралізувала злива (відео)



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Маріуполь сьогодні накрила сильна злива

Стихія паралізувала життя в місті, ламала дерева, дощова каналізація не справлялася з великою кількістю води

У Маріуполі сьогодні розбушувалася стихія – в місті пішла злива з грозою, затопило деякі вулиці.

Про це повідомляє Mnews.

Як зазначається, рівень води стрімко піднімався, затоплюючи вулиці. Так, під мостом поруч з Іллічівським ринком утворилася величезна калюжа: там застряг автобус наполовину у воді, а легковик майже повністю накрило.

За інформацією сайту 0629, стихія паралізувала життя в місті, ламала дерева, дощова каналізація не справлялася з великою кількістю води.

Як зазначив начальник міського трамвайно-тролейбусного управління Віталій Донєв, колапсом таку ситуацію назвати не можна, але вона досить важка. У зв'язку зі зливою довелося зупинити електротранспорт на низці ділянок доріг. Зокрема, найбільш важка ситуація склалася в Кальміуському районі.

Там під мостом, в районі кладовища, утворилася величезна яма, транспорту довелося буквально пропливати. Під мостом у воді застрягла маршрутка і легковий автомобіль. Також в місті сталося кілька дорожніх аварій.

До слова, злива затопила чотири санаторії в Моршині.