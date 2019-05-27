Дострокові вибори: ЦВК вже оголосила перші тендери



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Дострокові парламентські вибори відбудуться 21 липня

Центрвиборчком планує витрати понад 20 млн грн на бланки

Центральна виборча комісія 25 травня оголосила тендер з виготовлення та доставки бланків протоколів, актів для підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Очікувана вартість закупівлі становить 20,78 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

ЦВК замовляє 7 млн 874 тис. 644 штук виборчої документації. Найбільше (5,97 млн штук) буде виготовлено протоколів для дільничних комісій про підрахунок голосів виборців на звичайній (спеціальній) дільниці у загальнодержавному багатомандатному та одномандатному округах.

Також надрукують 175 тис. 172 штук контрольного листа для вкиданн я у стаціонарну та переносну виборчу скриньку.

Крім цього, 25 травня ЦВК оголосила тендер орієнтовною вартістю 14,38 млн грн з виготовлення та доставки 2 млн 996 тис. 600 штук інформаційних плакатів політичних партій, кандидатів в народні депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Уся продукція має бути виготовлена і поставлена не пізніше 16 липня 2019 року.

Як повідомляв «Главком», 24 травня ЦВК звернулася до президента України, Верховної ради, Кабінету міністрів України щодо необхідності невідкладного прийняття парламентом закону «Про внесення змін до закону України «Про публічні закупівлі». Рішення прийнято у зв'язку з тим, що Комісія позбавлена можливості забезпечити підготовку і проведення цих виборів відповідно до чинного законодавства України у сфері публічних закупівель.

Нагадаємо, що 23 травня набрав чинності указ президента Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному і Конституційному судах.

Чергові вибори до парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.