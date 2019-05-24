ЦВК просить Зеленського і Кабмін розібратись з умовами тендерів на вибори



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ЦВК затвердила календарний план основних заходів з підготовки та проведення виборів

ЦВК звернулась до президента України Володимира Зеленського, Ради, Кабміну і МЕРТ, і затвердила календарний план основних організаційних заходів з підготовки і проведення позачергових парламентських виборів.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Так, для належного забезпечення організації підготовки і проведення позачергових виборів народних депутатів 21 липня Комісія своєю постановою звернулася до президента України, Верховної ради, Кабінету міністрів України щодо необхідності невідкладного прийняття парламентом закону «Про внесення змін до закону України «Про публічні закупівлі«.

ЦВК також звернулася до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо невідкладного надання пропозицій з метою врегулювання питань здійснення публічних закупівель.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що Комісія позбавлена можливості забезпечити підготовку і проведення цих виборів у відповідності з чинним законодавством України у сфері публічних закупівель

Крім того, ЦВК прийняла постанову, якою встановлюються розміри попередньої оплати на строк не більше одного місяця за умови, що такий порядок розрахунків передбачений відповідним договором про закупівлю. Також ЦВК затвердила Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів.

Нагадаємо, сьогодні Центральна виборча комісія України відкрила рахунок для зарахування грошової застави кандидатів у депутати Верховної ради.