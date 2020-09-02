Довибори на Чернігівщині. Ляшко почав заводити на округ технічних кандидатів?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перший претендент на депутатський мандат, сумчанин Олексій Оскер балотується на довиборах у Чернігівській області

ЦВК зареєструвала першого кандидата, офіційні доходи якого не дозволяють йому брати участь у виборчій гонці

Сьогодні, 2 вересня Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата у народні депутати на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область). Ним виявився 35-річний мешканець Сум Олексій Оскер, який балотується самовисуванцем.

Про це повідомляє «Главком».

За інформацією доповідача – члена ЦВК Олександри Кармази, пан Оскер є головою правління благодійного фонду, який названий його ж ім’ям.

В електронній декларації за 2019 рік кандидата у нардепи зазначено, що його сукупний дохід складався з пенсії на суму 24 тис. грн і 61 грн гонорару, отриманого від «1+1 продакшн».

Тут варто наголосити: щоб претендувати на участь у цих довиборах до парламенту, будь-який кандидат у нардепи повинен внести грошову заставу на спецрахунок ЦВК у розмірі 50 тис. грн.

Крім цього, Олексій Оскер має за плечима два безуспішні походи до Верховної Ради (у 2014 році його як безпартійного висунула Радикальна партія Олега Ляшка у 141 окрузі Одеської області; у 2019 році ішов самовисуванцем у 158 окрузі Сумської області) і балотування до Кіровоградської міської ради на місцевих виборах 2015 року. Тоді він висувався від Радикальної партії Олега Ляшка і перебував у лавах цієї організації. Однак депутатський мандат так і не отримав.

Також Олексій Оскер працював помічником народного депутата VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка Олексія Ленського.

Як повідомляв «Главком», у неділю, 25 жовтня з 8 до 20 години відбудуться голосування на проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №208. До 9 листопада ЦВК зобов’язана встановити результати виборів.

На початку липня соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила дані щодо суспільно-політичних настроїв на 208-му окрузі Чернігівської області. Результати опитування показали, що очільник Радикальної партії Олег Ляшко за підтримки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко впевнено лідирує на окрузі, де 25 жовтня 2020 року пройдуть довибори до Верховної ради.

Нагадаємо, що підставою для оголошення довиборів до Верховної Ради у 208 окрузі стала смерть члена депутатської групи «Довіра» Валерія Давиденка. Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня в туалеті київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.