Зеленський прокоментував заяву нардепа Лероса про виключення з фракції «Слуги народу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виключення Гео Лероса підтримали понад 150 «слуг»

«У мене немає реакції на хабарників і зрадників цієї країни і мені все одно з якої вони партії», – заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву нардепа Гео Лероса щодо виключення останнього з фракції «Слуги народу». Про це він повідомив на брифінгу.

Лерос повідомляв, що був виключений нібито за вказівкою президента.

«У мене немає ніяких наказів, у мене немає реакції на хабарників і зрадників цієї країни і мені все одно з якої вони партії», – заявив президент під час спілкування з пресою на Харківщині.

Нагадаємо, що вчора Гео Лероса виключили з фракції «Слуга народу». Фракція зібрала понад 70% підписів за виключення нардепа за критику президента.

Нардепка «Слуги народу» Ірина Верещук у коментарі LB.ua повідомила, що тригером такого рішення стала сьогоднішня заява Лероса, в якій він критикував президента.

Зокрема, Лерос під час виступу з трибуни відповів на вчорашню заяву президента Володимира Зеленського про «мікробів» у партії «Слуга народу».

Зеленський під час виступу на з’їзді партії «Слуга народу» заявив, що деякі люди забули, для чого потрапили в парламент:

«Вони мікроби, вони бактерії в вашому здоровому організмі, але, на щастя, їх дуже мало, і вони слабкі».

Лерос же заявив, що «Зеленський злився зі старою системою».

«Саме ви своїми мікробами та бактеріями брехні заразили цілу країну, згаявши шанс великої держави, обмінявши його на конверти від олігарха. Ви здали країну в оренду цим олігархам, чим самі собі підписали вирок», – заявив Лерос.

Нагадаємо, що Гео Лероса виключили з фракції більшістю голосів.

Також нагадаємо, 29 березня, нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос виклав відео, на яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак – обговорює питання призначення на різні державні посади.

Фіругантами цих плівок також виступають Дмитро Штанько і Сергій Шумський, які були помічниками Дениса Єрмака. Але пізніше вони звинуватили Андрія Єрмака в корупції і заявили, що він отримував гроші від людей, які сподівались отримати державні посади.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу через корупційний скандал, пов'язаний з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Провадження відкрито за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади до органів державної влади.

Згодом стало відомо, що ДБР порушило справу щодо нардепа Героса, який оприлюднив «плівки Єрмака».

Перший керівник Офісу президента Сергій Трофімов в інтерв'ю зізнався, що глава держави болісно відреагував на скандал з депутатом Гео Леросом щодо можливої корупції Андрія Єрмака.

31 березня, глава Офісу президента провів брифінг, на якому прокоментував останній корупційний скандал за участю свого брата. Однак, його відповіді лише спровокували появу нових фотожаб.

Варто зазначити, що глава Офісу президента на брифінгу не дуже чітко коментував корупційний скандал.

Нещодавно під час пресконференції президент Зеленський заявив: «Я знаю хто здійснював записи, я знаю для чого, я знаю, хто хотів шантажувати записами мене особисто».

Нагадаємо, 28 серпня повідомлялося, що народному депутату від «Слуги народу» Леросу підпалили автомобіль. Відео гасіння автомобіля, Лерос виклав у соціальні мережі.