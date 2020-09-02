Кабмін готується до роботи в режимі онлайн
Для забезпечення безперебійної роботи уряду необхідно прийняти постанови про можливість проводити засідання в режимі онлайн - Шмигаль
Кабінет міністрів України готується до можливого переходу на роботу в режимі онлайн. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами Шмигаля, небезпека поширення Covid-19 в Україні залишається стабільно високою і про це свідчить статистика захворюваності.
«Для забезпечення безперебійної роботи Кабінету міністрів України я вважаю за необхідне прийняти постанови про можливість проводити засідання уряду в режимі онлайн. Верховна Рада вже перейшла - комітети проходять в такому режимі», - зазначив прем’єр.
Шмигаль додав, що уряд не обов'язково буде переходити на віддалену роботу, але альтернативний план в умовах підвищення загрози коронавірусу має бути.
Як повідомлялося, Шмигаль заявив, що адаптивний карантин «очевидно буде продовжений» після 31 жовтня.
26 серпня уряд продовжив карантин до 1 листопада.
До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.
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Всього125798
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Хворіють64325
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Одужали58817
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Померли2656
До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.
Нагадаємо, в Україні станом на 2 вересня за минулу добу виявили 2495 нових хворих на коронавірус. Це на 407 хворих більше, ніж днем раніше. Найбільше заражень зафіксовано у Києві, Харківській, Одеській, Львівській областях. Загальна кількість хворих на Covid-19 в Україні сягнула 125 798. Також відомо, що 1 015 пацієнтів вчора одужали, а 51 — помер від ускладнень, що є також своєрідним антирекордом.