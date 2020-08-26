Ляшку приготуватись. На Чернігівщині у 208 окрузі стартує виборча кампанія



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Олег Ляшко під час виступу у Верховній Раді

Голосування на проміжних виборах до Верховної Ради відбудеться 25 жовтня

Сьогодні, 26 серпня розпочинається виборчий процес проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на календарний план, затверджений Центральною виборчою комісією.

З 27 серпня до 24 вересня триватиме висунення кандидатів у народні депутати України. Після чого Центральна виборча комісія має намір (контрольна дата – до 29 вересня) провести реєстрацію претендентів на депутатський мандат.

Далі ж стартує передвиборна агітація, яка закінчиться опівночі 23 жовтня. Потім – «день тиші» перед самим голосуванням.

У неділю, 25 жовтня з 8 до 20 години відбудуться голосування на проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №208.

До 9 листопада ЦВК зобов’язана встановити результати виборів.

Як повідомляв Главком», на початку липня соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила дані щодо суспільно-політичних настроїв на 208-му окрузі Чернігівської області. Результати опитування показали, що очільник Радикальної партії Олег Ляшко за підтримки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко впевнено лідирує на окрузі, де 25 жовтня 2020 року пройдуть довибори до Верховної ради.

Серед ймовірних кандидатів на проміжних виборах народного депутата у виборчому окрузі лідером є Олег Ляшко, якого підтримують 65,1% тих, хто визначився і взяв би участь голосуванні. Рейтинг інших кандидатів значно нижчий. Так, Антона Панченка підтримали б 9,3% опитаних, Анатолія Усенка – 5,9%, Андрія Богдана – 4,5%, Віктора Ткаченка – 4,5%. Тих, хто не визначився, – 26-27%.

10 липня Юлія Тимошенко разом із Олегом Ляшком автомобілем вже побували у спільній агітаційній поїздці на Чернігівщині

Олег Ляшко – уродженець Чернігова. Саме по цьому округу №208 лідер «Радикальної партії» вже проходив до парламенту в 2012 році. Тоді він набрав 55,67% голосів.

Зауважимо, що на минулих виборах в український парламент «Радикальна партія» не подолала 5% бар'єр, в результаті чого Олег Ляшко не пройшов в Раду.

Нагадаємо, що підставою для оголошення довиборів до Верховної Ради у 208 окрузі стала смерть члена депутатської групи «Довіра» Валерія Давиденка. Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня в туалеті київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.