Друга за величиною авіакомпанія Італії оголосила про припинення польотів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Airbus A330 Air Italy Фото: Air Italy

У період з 11 по 25 лютого рейси, заплановані Air Italy, будуть виконані за розкладом літаками інших авіакомпаній. Пасажирам, які мають квитки з вильотом на більш пізні дати, Air Italy пообіцяла компенсувати вартість перевезення

Другий за величиною авіаперевізник Італії Air Italy заявив про припинення польотів і запуску процедури ліквідації у зв'язку з рішенням акціонерів.

У період з 11 по 25 лютого рейси будуть виконані за розкладом літаками інших авіакомпаній. Пасажирам, які мають квитки з вильотом на більш пізні дати, Air Italy пообіцяла компенсувати вартість перевезення.

Авіакомпанія була створена у 2017 році на базі італійського авіаперевізника Meridiana після входження до складу власників Qatar Airways, яка придбала частку 49%. Основний пакет 51% залишився у засновників Meridiana.

У Qatar Airways заявили, що після отримання міноритарної частки в італійській авіакомпанії надавали їй з самого початку необхідну підтримку, включаючи оренду літаків зі свого флоту, замовлення нових авіалайнерів, ін'єкцію капіталу і необхідні інвестиції.

«Qatar Airways була готова знову виконати свою роль у підтримці зростання авіакомпанії, але це стало б можливим тільки при виконанні зобов'язань всіма акціонерами», - додали в Qatar Airways.

Air Italy стане другою авіакомпанією в Італії, яка зупинить польоти в 2020 році. 11 січня всі рейси припинив лоукост Ernest Airlines. Авіаперевізник мав розвинену мережу маршрутів з Італії в Україну.