Друга за величиною авіакомпанія Італії оголосила про припинення польотів
У період з 11 по 25 лютого рейси, заплановані Air Italy, будуть виконані за розкладом літаками інших авіакомпаній. Пасажирам, які мають квитки з вильотом на більш пізні дати, Air Italy пообіцяла компенсувати вартість перевезення
Другий за величиною авіаперевізник Італії Air Italy заявив про припинення польотів і запуску процедури ліквідації у зв'язку з рішенням акціонерів.
У період з 11 по 25 лютого рейси будуть виконані за розкладом літаками інших авіакомпаній. Пасажирам, які мають квитки з вильотом на більш пізні дати, Air Italy пообіцяла компенсувати вартість перевезення.
Авіакомпанія була створена у 2017 році на базі італійського авіаперевізника Meridiana після входження до складу власників Qatar Airways, яка придбала частку 49%. Основний пакет 51% залишився у засновників Meridiana.
У Qatar Airways заявили, що після отримання міноритарної частки в італійській авіакомпанії надавали їй з самого початку необхідну підтримку, включаючи оренду літаків зі свого флоту, замовлення нових авіалайнерів, ін'єкцію капіталу і необхідні інвестиції.
«Qatar Airways була готова знову виконати свою роль у підтримці зростання авіакомпанії, але це стало б можливим тільки при виконанні зобов'язань всіма акціонерами», - додали в Qatar Airways.
Air Italy стане другою авіакомпанією в Італії, яка зупинить польоти в 2020 році. 11 січня всі рейси припинив лоукост Ernest Airlines. Авіаперевізник мав розвинену мережу маршрутів з Італії в Україну.