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    Економіка та фінанси

    Влада Італії зупинила ліцензію авіаперевізника, який виконує найбільше рейсів до України

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    <p>Італійський лоукостер Ernest Airlines здійснвав рейси з України до Італії, починаючи з жовтня 2017 року</p> - Влада Італії зупинила ліцензію авіаперевізника, який виконує найбільше рейсів до України

    Італійський лоукостер Ernest Airlines здійснвав рейси з України до Італії, починаючи з жовтня 2017 року

    Авіаційна влада Італії оголосили про припинення дії ліцензії Ernest Airlines

    Авіаційна влада Італії ENAC, 29 грудня оголосила про призупинення дії ліцензії лоукоста Ernest Airlines на перевезення пасажирів і вантажів з 13 січня 2020 року.

    Авіаперевізнику заборонили продаж квитків, проте надали можливість виконувати перельоти в піковий період перевезень в новорічні свята з метою захисту пасажирів, які вже мають куплені квитки.

    Лоукост є найбільшим гравцем на ринку перельотів між Україною та Італією. Маршрутна мережа авіакомпанії включає чотири напрямки з Києва, чотири з Львова, один з Одеси і два з Харкова.

    Призупинення ліцензії обґрунтовується регулятором регламенту, який містить загальні правила надання авіаційних послуг в межах ЄС.

    У ENAC додали, що якщо Ernest Airlines надасть необхідні гарантії, передбачені правилами ЄС, припинення дії ліцензії може бути скасовано.

    У Ernest Airlines повідомили, що зараз йде робота з Італійською авіаційною владою і фундаторами для врегулювання ситуації і відкликання рішення про призупинення ліцензії.

    Ernest є найбільшим гравцем на ринку перельотів між Україною та Італією. Маршрутна мережа авіакомпанії включає чотири напрямки з Києва, чотири з Львова, один з Одеси і два з Харкова.

    Нагадаємо, Італійський лоукостер планує відкрити п’ять нових маршрутів з України.

    Як повідомлялося, італійська авіакомпанія Ernest Airlines призупинить польоти за маршрутами Київ-Генуя, Харків-Рим і Харків-Мілан на зимовий сезон 2019/2020 років.

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