Авіакомпанія Ernest зупиняє свої рейси починаючи з 11 січня



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В авіакомпанії вибачилися за завдані незручності

Сьогодні, 11 січня, авіакомпанія Ernest зупиняє свої рейси. Всі пасажири, які мали відміну рейсу, можуть зробити запит на повне повернення вартості квитка.

В компанії заявили, що зробили все можливе задля того, щоб виконати та прогарантувати максимально можливу кількість рейсів у святковий період та допомогти пасажирам, хто подорожував чи мав намір подорожувати протягом останніх двох тижнів та хто, на жаль, постраждав від затримок або відмін рейсів, повідомили на сайті компанії Ernest.

Ліцензію може бути відновлено, якщо авіакомпанія Ernest Airlines виконає передбачені чинним законодавством вимоги, після чого ENAC матиме підстави відкликати своє рішення.

«Ми докладаємо всіх зусиль заради того, щоб положення було відкликано, але нам необхідний час для надання всіх необхідних вимог згідно Регламенту ЄС № 1008 від 2008, щоб підтвердити нашу фінансову стабільність для відновлення операційної діяльності», – повідомили у компанії.

Співробітники Ernest Airlines запевнили, що роблять усе можливе, щоб надати максимальну підтримку пасажирам, які постраждали від затримок або відмін рейсів у цей важкий момент.

Як повідомлялося, італійський лоукостер скасував рейси з України.

Нагадаємо, 160 українців другу добу не можуть вилетіти з Італії.