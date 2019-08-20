Другий український моряк, який отруївся метиловим спиртом, теж помер



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Моряки отруїлися метиловим спиртом

У Росморрічфлоті уточнили, що один із загиблих - другий помічник капітана судна, інший - старший матрос

Число жертв отруєння метиловим спиртом на борту танкера в Чорному морі зросла до двох осіб.

Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Південь» в пресслужбі Росморрічфлоту у вівторок, 20 серпня.

«У ніч на вівторок в Морський рятувально-координаційний центр Новоросійськ надійшло повідомлення від капітана судна «Магус» (прапор Панами) про те, що на борту знаходяться дві людини з ознаками отруєння метиловим спиртом. Один з них помер, інший в комі», - заявили у пресслужбі.

Повідомляється, що для доставки потерпілого на берег був направлений рятувальний буксир «Дерзкий», проте в ході транспортування другий моряк помер.

У Росморрічфлоті уточнили, що один із загиблих - другий помічник капітана судна, інший - старший матрос.

«Обидва загиблих - громадяни України», - сказав представник пресслужби.

Раніше повідомлялося, що на танкері під прапором Панами, що перебуває в Чорному морі в районі Тамані, отруїлися двоє моряків – громадян України. 20 серпня капітан танкера «Магус» направив запит на медичну евакуацію для постраждалих моряків.