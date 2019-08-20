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    Другий український моряк, який отруївся метиловим спиртом, теж помер

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    <span>Моряки отруїлися метиловим спиртом</span> - Другий український моряк, який отруївся метиловим спиртом, теж помер
    Моряки отруїлися метиловим спиртом

    У Росморрічфлоті уточнили, що один із загиблих - другий помічник капітана судна, інший - старший матрос

    Число жертв отруєння метиловим спиртом на борту танкера в Чорному морі зросла до двох осіб.

    Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Південь» в пресслужбі Росморрічфлоту у вівторок, 20 серпня.

    «У ніч на вівторок в Морський рятувально-координаційний центр Новоросійськ надійшло повідомлення від капітана судна «Магус» (прапор Панами) про те, що на борту знаходяться дві людини з ознаками отруєння метиловим спиртом. Один з них помер, інший в комі», - заявили у пресслужбі.

    Повідомляється, що для доставки потерпілого на берег був направлений рятувальний буксир «Дерзкий», проте в ході транспортування другий моряк помер.

    У Росморрічфлоті уточнили, що один із загиблих - другий помічник капітана судна, інший - старший матрос.

    «Обидва загиблих - громадяни України», - сказав представник пресслужби.

    Раніше повідомлялося, що на танкері під прапором Панами, що перебуває в Чорному морі в районі Тамані, отруїлися двоє моряків – громадян України. 20 серпня капітан танкера «Магус» направив запит на медичну евакуацію для постраждалих моряків.

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