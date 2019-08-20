Двоє українських моряків отруїлися на танкері у Чорному морі, один помер - ЗМІ



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Моряки отруїлися метиловим спиртом

20 серпня капітан танкера «Магус» направив запит на медичну евакуацію для двох моряків

На танкері під прапором Панами, що перебуває в Чорному морі в районі Тамані, отруїлися двоє моряків – громадян України. Один із них помер.

Про це 20 серпня повідомляє агентство «Інтерфакс-Південь» з посиланням на інформоване джерело.

Зазначається, що 20 серпня капітан танкера «Магус» направив запит на медичну евакуацію для двох моряків.

«У ніч на вівторок капітан звернувся із запитом про евакуацію двох членів екіпажу, які отруїлися метиловим спиртом. Уранці 20 серпня їх доправили буксиром на берег. Один із них, який раніше перебував у комі, помер», - сказав співрозмовник.

За його словами, обидва моряки - громадяни України. Загалом на судні перебувало близько 35 осіб.

До слова, два судна зазнали нападу 15 серпня у порту Дуала. МЗС підтвердило захоплення піратами одного українського моряка поблизу Африки.

16 серпня сайт телеканалу France24 із посиланням на Agence France-Presse повідомив, що біля берегів Камеруну пірати захопили у полон вісьмох українських і дев'ятьох китайських моряків.

В Міжнародному морському бюро заявили, що українські моряки, викрадені піратами поблизу Камеруну, можуть перебувати в Нігерії.