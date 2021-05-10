Дружина Лещенка розважає вбивць – нардеп

Досі відсутня офіційна позиція влади щодо цього кричущого факту та ряду інших скандалів, у які потрапляв колишній нардеп Лещенко

Виступ Анастасії Топольської, дружини члена Наглядової ради УЗ Сергія Лещенка, у московському нічному клубі – це знущання над українцями, і цьому має бути дана не лише моральна, але й правова оцінка. Таке переконання висловив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Це не просто подвійні стандарти, це просто знущання над усіма нами. Пан Лещенко, як член Наглядової ради державної Укрзалізниці, отримує сотні тисяч гривень зарплати на місяць від українських платників податків. Тобто, від тих людей, чиїх рідних та близьких вбивають сьогодні російські військові на сході України. А в той же час його дружина їде виступати там перед цими людьми. Можливо, там будуть у Москві на концерті люди, які воюють проти нас, які вбивають українців. Це відношення якесь абсолютно блюзнірське – і до власного народу, і до власної країни, і до власної гідності. Тому для мене це є абсолютно неприйнятним», - розповів Гончаренко в ефірі телеканалу «Україна 24».

Нардеп висловив здивування тим фактом, що досі відсутня офіційна позиція влади щодо цього кричущого факту та ряду інших скандалів, у які потрапляв колишній нардеп Лещенко.

«Насправді давно треба ставити питання, що йому не місце в наглядовій Раді в Укрзалізниці. Тому якщо б це була історія про приватних осіб, то це їхня справа, наше діло було б дати цьому моральну оцінку. Але це пов'язано з величезними державними компаніями, і тому є неприйнятним. Потрібно приймати рішення про виведення цього почесного «залізничника» за складу Наглядової ради, адже він невідомо чим займається, крім піару діючої влади за наш з вами рахунок. Просто вивести його, і на цьому поставити крапку», - резюмував нардеп.

Як відомо, 8-9 травня Анастасія Топольська виступала у московському клубі «Мутабор»: у мережі вже з’явилися фото- та відеодокази. Сергій Лещенко поведінку дружини коментувати відмовляється.

Раніше народний депутат Валентин Наливайченко заявив, що, крім відвідин Москви, Анастасія Топольська порушувала українські закони та відвідувала окупований Росією Крим. Так, за його даними, 23 та 27 лютого 2019 року вона перетинала пункт пропуску Чонгар. Повторна поїздка до окупованого Криму дружини Лещенка відбулася 20-24 вересня 2019 року.

Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія Верховної ради по УЗ визнала роботу Наглядової ради компанії незадовільною: Укрзалізниця у 2020 році отримала 11,9 млрд чистих збитків, що свідчить про неефективність управління. Попри збитки, члени Наглядової ради продовжували отримувати зарплати у сотні тисяч гривень та користуватися іншими благами: так, за даними політика Борислава Берези, на перельоти на харчування сімох людей було витрачено понад 5 мільйонів гривень.

До слова, це не перший виступ Топольської в Москві після початку російської агресії. 7 грудня 2019 року DJ Nastya вже виступала в клубі «Мутабор».

Також «Главком» писав, що українські діджеї активно заробляють гроші у Росії. Так, незабаром кілька з них виступатимуть на події під назвою «Хоровод», яка відбудеться 8 травня у Москві.

Це, зокрема, київські діджеї Daria Kolosova, S.A. Tweeman, Vani Vachi.

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