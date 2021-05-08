  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    За принципом дружини Лещенка. Які ще українські діджеї заробляють гроші в Росії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Виступ киян у Москві заплановано на 8 травня - За принципом дружини Лещенка. Які ще українські діджеї заробляють гроші в Росії
    Виступ киян у Москві заплановано на 8 травня
    Фото: facebook-сторінка фестивалю HOROVOD II

    Найближчий концерт за участі українців відбудеться у Москві вже 8 травня

    Українські діджеї активно заробляють гроші у Росії. Так, незабаром кілька з них виступатимуть на події під назвою «Хоровод», яка відбудеться 8 травня у Москві.

    Це, зокрема, київські діджеї Daria Kolosova, S.A. Tweeman, Vani Vachi.

    «Квір-об’єднання Popoff Kitchen (Москва) і Veselka (Київ) заводять другий «Хоровод». Подія присвячена свободі, відкритості, взаємоповазі і секс-позитивності», – повідомляють у Фейсбук організатори дійства.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    За принципом дружини Лещенка. Які ще українські діджеї заробляють гроші в Росії
    За принципом дружини Лещенка. Які ще українські діджеї заробляють гроші в Росії
    За принципом дружини Лещенка. Які ще українські діджеї заробляють гроші в Росії
    Фото: facebook-сторінка фестивалю HOROVOD II

    Раніше повідомлялося, що дружина колишнього народного депутата Сергія Лещенка, діджей SHEIS (Анастасія Топольська, ексDJ Nastya) виступить в Росії.

    Нагадаємо, це не перший виступ Топольської в Москві після початку російської агресії. 7 грудня 2019 року DJ Nastya вже виступала в клубі «Мутабор».

    Читайте також:
    Теги: Сергій Лещенко Київ гроші декларація дружина концерт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies