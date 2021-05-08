За принципом дружини Лещенка. Які ще українські діджеї заробляють гроші в Росії

Виступ киян у Москві заплановано на 8 травня

Найближчий концерт за участі українців відбудеться у Москві вже 8 травня

Українські діджеї активно заробляють гроші у Росії. Так, незабаром кілька з них виступатимуть на події під назвою «Хоровод», яка відбудеться 8 травня у Москві.

Це, зокрема, київські діджеї Daria Kolosova, S.A. Tweeman, Vani Vachi.

«Квір-об’єднання Popoff Kitchen (Москва) і Veselka (Київ) заводять другий «Хоровод». Подія присвячена свободі, відкритості, взаємоповазі і секс-позитивності», – повідомляють у Фейсбук організатори дійства.

Раніше повідомлялося, що дружина колишнього народного депутата Сергія Лещенка, діджей SHEIS (Анастасія Топольська, ексDJ Nastya) виступить в Росії.

Нагадаємо, це не перший виступ Топольської в Москві після початку російської агресії. 7 грудня 2019 року DJ Nastya вже виступала в клубі «Мутабор».

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