Дружина Лещенка сьогодні виступить в нічному клубі Москви
У суботу – моє довгоочікуване повернення в Москву – Dj Nastia
Дружина колишнього народного депутата Сергія Лещенка, Dj Анастасія Топольська сьогодні виступить в Росії.
На своїй сторінці в Instagram Dj Nastia повідомила, що в суботу, 7 грудня, відвідає Москву, де попрацює в нічному клубі «Мутабор».
«У суботу – моє довгоочікуване повернення в Москву і, швидше за все, моє нове захоплення – «Мутабор». Не можу дочекатися початку», – зазначила Топольська в повідомленні.
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This week I have 3 gigs: Thursday at @fabrikmadrid for @amelie_lens and her @exhaleofc ; Friday at @jaegeroslo in Norway and Saturday is my long-awaited come back to Moscow and most probably my new crush - @muta.bor Can’t wait to start Pictures made during my debut in Montevideo couple of weeks ago at @omnia_producciones by @germandiazph #fabrikmadrid #jaegeroslo #mutabor
Нагадаємо, стало відомо, за скільки українські зірки готові виступати в Росії на Новий рік.