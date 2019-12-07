Дружина Лещенка сьогодні виступить в нічному клубі Москви



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У суботу – моє довгоочікуване повернення в Москву – Dj Nastia

Дружина колишнього народного депутата Сергія Лещенка, Dj Анастасія Топольська сьогодні виступить в Росії.

На своїй сторінці в Instagram Dj Nastia повідомила, що в суботу, 7 грудня, відвідає Москву, де попрацює в нічному клубі «Мутабор».

«У суботу – моє довгоочікуване повернення в Москву і, швидше за все, моє нове захоплення – «Мутабор». Не можу дочекатися початку», – зазначила Топольська в повідомленні.

Нагадаємо, стало відомо, за скільки українські зірки готові виступати в Росії на Новий рік.