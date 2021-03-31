За рік Лещенко заробив на «Укрзалізниці» 2,5 млн грн – декларація

Сергій Лещенко задекларував благодійну допомогу для Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті №1 у вигляді трьох концентраторів кисню

Член наглядової ради «Укрзалізниці» показав свої статки за минулий рік

Колишній журналіст і народний депутат, а нині член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко оприлюднив електронну декларацію за 2020 рік із сукупним доходом 4,78 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК.

Суттєву суму доходу декларанту принесла «Укрзалізниця» - 2,51 млн грн.

Також Лещенко одержав 747,2 тис. грн гонорарів від іноземних компаній. Ще він заробив 187,3 тис. грн зарплати за сумісництвом, 659,5 тис. грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю і 664,6 тис. грн роялті.

Дружина Анастасія Топольська задекларувала 1,16 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю і 65,2 тис. грн зарплати за сумісництвом.

Готівкою Лещенко тримає 18 тис. євро і $25 тис.

У спільній власності Лещенка та дружини знаходиться столична квартира на 192 «квадрата вартістю 7,55 млн грн. Крім цього, Лещенко володіє 33% ще однієї київської квартири загальною площею 74,6 кв.м.

Дружина члена наглядової ради «Укрзалізниці» володіє 0,08 га землі у селі Фащівка Луганської області. У цьому ж населеному пункті розміщений житловий будинок площею 96 кв. м., половина якого є власністю Анастасії Топольської.

Ще Топольська зазначила квартиру площею 78 кв. м у Києві, яку вона орендує і якою користується її донька та Сергій Лещенко.

У власності сім’ї Лещенка-Топольської є автомобіль Mazda 6 SW, 2018 року випуску, куплений минулого року дружиною за 723 тис. грн.

Сергій Лещенко відобразив у декларації інвестиційні сертифікати, внесені у ТОВ «КУА «Фоїл Ессет Менеджмент Юкрейн»; авторське право на три книги «Американська сага Павла Лазаренка», «Межигірський синдром. Діагноз владі Віктора Януковича» і «Підйом і занепад олігархів», видана в Осло у видавництві «Пакс Форлаг».

Анастасія Топольська вказала права на торгову марку «Настя Діджей».

Окремо Сергій Лещенко задекларував благодійну допомогу для Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті №1 у вигляді трьох концентраторів кисню ОЛВ10 з подвійним потоком. На це член наглядової ради «Укрзалізниці» витратив 120 тис. грн.

Нагадаємо, що з середини грудня 2019 року і дотепер Сергій Лещенко є членом наглядової ради «Укрзалізниці».