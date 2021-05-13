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    Дружина Зеленського розказала про своє ставлення до родини Порошенків

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    Зеленська сказала, що жодної передачі справ між нею та її попередницею, екс-першою леді Мариною Порошенко не відбулося - Дружина Зеленського розказала про своє ставлення до родини Порошенків
    Зеленська сказала, що жодної передачі справ між нею та її попередницею, екс-першою леді Мариною Порошенко не відбулося
    Фото intermarium.news

    Перша леді розповіла про своє ставлення до Марини Порошенко

    Дружина президента Олена Зеленська зізналась, що не відчуває жодних емоцій до попереднього глави держави, головного суперника Володимира Зеленського під час попередніх президентських виборів Петра Порошенка.

    «Взагалі немає ніяких глибоких емоцій», - зізналась вона.

    У відповідь на питання про те, чи ставила чинна перша леді себе на місце Марини Порошенко, попередньої першої леді, коли зі сцени на її адресу сипалась критика у виконанні «95 кварталу».

    «Це жанр, у нього є правила. Це сатира, може бути жорстокою. І я, і мій чоловік можемо стати її жертвами. Поки що цікавої сатири в наш бік я не бачу», - додала вона.

    Олена Зеленська також додала, що жодної передачі справ між нею та її попередницею, екс-першою леді Мариною Порошенко не відбулося.

    Як повідомлялось, Зеленська зізналась, що їй зрозуміла негативна реакція суспільства на переїзд родини на президентську дачу. Вона також зауважила, що не у захваті від життя на президентській дачі.

    Теги: Володимир Зеленський президент Олена Зеленська перша леді
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