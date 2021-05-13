Вакцинація, завершення війни та комуналка: Топ-10 невиконаних обіцянок Зеленського

Мова про обіцянки, озвучені президентом саме під час перебування на посаді, а не під час виборчої кампанії

Напередодні другої річниці президентства Володимира Зеленського експерти Комітету виборців провели аналіз публічних обіцянок глави держави, виокремивши «ТОП 10 невиконаних обіцянок». Про це повідомляється на сторінці Комітету у Facebook.

Обіцянки, які на разі не виконав Зеленський, переважно стосуються тематики закінчення війни, боротьби з корупцією, вакцинації громадян, зниження тарифів, зростання добробуту населення. Мова йде про обіцянки, озвучені президентом, саме під час перебування на посаді, а не під час виборчої кампанії.

«Будучи кандидатом в президенти, Володиимир Зеленський часто використовував популістську риторику, роздаючи обіцянки, як не були підкріплені аналізом реальних можливостей щодо їх реалізації. Однак ця проблема поширилася і на період президентства. У погоні за гучними заголовками Зеленський часто озвучує нереалістичні речі. В результаті за два роки в глави держави назбиралася ціла категорія «забутих обіцянок», які так і не вдалося реалізувати», – заявив голова КВУ Олексій Кошель.

ТОП-10 невиконаних обіцянок Зеленського:

1 Досягнути обіцяного економічного прориву владі не вдалося, що згодом стало однією з причин відставку Кабінету міністрів. За даними Мінекономіки у 2020 р. реальний ВВП України скоротився на 4,2%. У 2019 р. ВВП України зріс на 3,2%, 2018 р. – 3,4%, 2017 р. – 2,5%, 2016 р. – зростання на 2,4%. «Я впевнений, що ми зараз стоїмо на порозі економічного прориву. Ми всі впевнені, дуже в це віримо і все для цього робимо», – заявляв президент у жовтні 2019 року.

2. Минулорічний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну виявився найнижчим за останні 20 років. Однак причина не лише в пандемії коронавірусу, але й в несприятливому бізнес-середовищі. «Україну повинна накрити лавина з інвестицій, як зовнішніх, так і внутрішніх. Вже сьогодні ми досягли необхідних для цього передумов», – ­розповідав президент Зеленський у лютому 2020 р. Однак, у 2020 р. оцінка інвесторами бізнес-середовища України знизилася до рівня 2013 р. – індекс інвестиційної привабливості України впав до 2,4 бали з 5. Більшість керівників компаній-членів Європейської бізнес Асоціації (78%) зазначили, що вважають поточний інвестиційний клімат України несприятливим для ведення бізнесу.

3. «Я думаю, до кінця 2019 роки ми приб'ємо контрабас» – заявляв президент у серпні 2019 року.

Станом на травень 2021 р. питання контрабанди залишається актуальним. На початку квітня Зеленський увів у дію рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів», яким було накладено санкції на низку фізичних осіб, яких підозрюють в організації контрабанди. За оцінками експертів щороку Україна втрачає від контрабанди від 40 до 70 млрд. грн.

4. Плани влади щодо завезення вакцини в країну переважно не реалізовано. Кількість отриманої вакцини є значно меншою, ніж було заплановано. В результаті темпи вакцинації в Україні – одні з найнижчих в Європі. Станом на 8 травня другу дозу вакцини отримали лише 450 осіб.

5. «Я буду одразу вакцинуватися, але не у першій хвилі, яка призначена для медиків, бо це неправильно… Перша хвиля буде вакцинуватися препаратом від Pfizer», – заявляв Зеленський у лютому 2021 року.

Перша хвиля вакцинації в Україні розпочалась 24 лютого. Саме під час неї 2 березня вакцинувався В. Зеленський. Друга хвиля вакцинації стартувала 22 березня. Крім того, вакцинація першої хвилі проводилася препаратом AstraZeneka (Covishield), а не вакциною Pfizer, яку було отримано лише 16 квітня.

6. «Ми не можемо говорити про все, тому що повинні пройти клінічні дослідження, і це правда, не маємо права. Вона (ред. – українська вакцина від коронавірусу), скажу правду – унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона унікальна, тому що не така як інші», – говорив у жовтні 2020 року президент.

Станом на сьогодні інформації щодо успішної розробки української вакцини від коронавірусу немає. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у березні 2021 р. заявив, що для виробництва власної вакцини потрібно спочатку створити чіткі гарантії для її виробників, в тому числі, шляхом прийняття необхідного законодавства та оформлення відповідного держзамовлення.

7. Очікуваного прогресу щодо закінчення війни не вдалося досягнути у визначені строки. Навпаки, починаючи з грудня 2020 р. бойові дії знову активізувалися. При цьому суттєвих змін в тактиці України, про які говорив Зеленський, не відбулося. Президент продовжує наполягати на потребі змінити Мінські домовленості, однак радикальних кроків, які обіцяв, щодо зміни політики України в цьому напрямку зроблено не було.

8. «З приводу одного з депутатів партії «Слуга народу» ( Роман Іванісов) я прочитав, що є скандал. Я хочу відразу сказати, що завтра (21 листопада) у мене будуть реальні дані… якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось, завтра я змушу цю людину скласти мандат і піти з партії «Слуга народу», листопад 2019 р. Роман Іванісов так і не склав повноваження народного депутата, попри відповідні заяви Зеленського. Після історії із судимістю депутата за зґвалтування він вийшов зі складу фракції «Слуга Народу», однак залишився працювати в парламенті як позафракційний депутат.

9. «Ми з гелікоптера побачили, що у вас відбувається і з вирубкою лісу, і з бурштином. Знаємо всі прізвища… Ми обов'язково займемося цим питанням. Думаю, що ці люди далеко не виїдуть із нашої країни», серпень 2019 р. У грудні 2019 р. В. Зеленський підписав закон, що регулює видобуток бурштину в Україні. Однак експерти відзначають, що комплексно проблема досі не вирішена. Поліція регулярно повідомляє про факти незаконного видобутку бурштину.

10. «Також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло майже на половину. Це буде дійсно окрема програма», грудень 2019 р. Попри обіцянки зниження тарифів, вартість комунальних послуг для населення в сезоні 2020-21 рр. суттєво зросла, що викликало хвилю протестних настроїв. У результаті уряду довелося втручатися в ситуацію і приймати рішення щодо зниження тарифів в ручному режимі, встановивши граничну ціну на газ – 6,99 грн.