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    «Життя змінюється назавжди». Дружина Зеленського відверто розповіла про свої хвилювання

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    Олена Зеленська зізналась, що дуже хвилювалась у день інавгурації чоловіка - «Життя змінюється назавжди». Дружина Зеленського відверто розповіла про свої хвилювання
    Олена Зеленська зізналась, що дуже хвилювалась у день інавгурації чоловіка

    Олена Зеленська розказала, хто її розважав під час інавгурації

    Дружина президента Олена Зеленська зізналась, що її чоловік Володимир Зеленський не планував очолити державу, а вона, відповідно, не думала про те, щоб стати першою леді. Про це вона сказала в інтерв'ю одному з телеканалів.

    «Коли ми одружувались, все було весело ми цього (президентства Зеленського) не планували. І раптом ти бачиш свого чоловіка на трибуні Верховної ради під час церемонії інавгурації», - зазначила вона.

    Олена Зеленська також додала, що під час інавгурації вона дуже хвилювалась. За словами першої леді, коли її чоловік проголошував текст присяги з парламентської трибуни, її підтримував перший президент України Леонід Кравчук.

    Як відомо, інавгурація Володимира Зеленського відбулась 20 травня 2019 року. На церемонії у залі Ради президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.Також були присутні президенти Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Угорщини, представники інших країн та міжнародних організацій, а також представник Вселенського патріархату.

    Теги: Володимир Зеленський президент дружина інавгурація Олена Зеленська
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