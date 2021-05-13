«Життя змінюється назавжди». Дружина Зеленського відверто розповіла про свої хвилювання
Олена Зеленська розказала, хто її розважав під час інавгурації
Дружина президента Олена Зеленська зізналась, що її чоловік Володимир Зеленський не планував очолити державу, а вона, відповідно, не думала про те, щоб стати першою леді. Про це вона сказала в інтерв'ю одному з телеканалів.
«Коли ми одружувались, все було весело ми цього (президентства Зеленського) не планували. І раптом ти бачиш свого чоловіка на трибуні Верховної ради під час церемонії інавгурації», - зазначила вона.
Олена Зеленська також додала, що під час інавгурації вона дуже хвилювалась. За словами першої леді, коли її чоловік проголошував текст присяги з парламентської трибуни, її підтримував перший президент України Леонід Кравчук.
Як відомо, інавгурація Володимира Зеленського відбулась 20 травня 2019 року. На церемонії у залі Ради президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.Також були присутні президенти Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Угорщини, представники інших країн та міжнародних організацій, а також представник Вселенського патріархату.