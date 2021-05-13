«Життя змінюється назавжди». Дружина Зеленського відверто розповіла про свої хвилювання

Олена Зеленська зізналась, що дуже хвилювалась у день інавгурації чоловіка

Олена Зеленська розказала, хто її розважав під час інавгурації

Дружина президента Олена Зеленська зізналась, що її чоловік Володимир Зеленський не планував очолити державу, а вона, відповідно, не думала про те, щоб стати першою леді. Про це вона сказала в інтерв'ю одному з телеканалів.

«Коли ми одружувались, все було весело ми цього (президентства Зеленського) не планували. І раптом ти бачиш свого чоловіка на трибуні Верховної ради під час церемонії інавгурації», - зазначила вона.

Олена Зеленська також додала, що під час інавгурації вона дуже хвилювалась. За словами першої леді, коли її чоловік проголошував текст присяги з парламентської трибуни, її підтримував перший президент України Леонід Кравчук.

Як відомо, інавгурація Володимира Зеленського відбулась 20 травня 2019 року. На церемонії у залі Ради президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.Також були присутні президенти Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Угорщини, представники інших країн та міжнародних організацій, а також представник Вселенського патріархату.