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    Олені Зеленській не подобається президентська дача

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    Перша леді зазначила, що вона не у захваті від життя на президентській дачі - Олені Зеленській не подобається президентська дача
    Перша леді зазначила, що вона не у захваті від життя на президентській дачі
    Фото ТаблоID

    «Коли я туди вперше зайшла, я побачила золоті люстри, мармурові ванни…», - розказала перша леді.

    Перша леді Олена Зеленська зізналась, що їй зрозуміла негативна реакція суспільства на переїзд родини на президентську дачу. Про це вона сказала під час інтерв’ю на одному з телеканалів.

    За її словами, впродовж перших декількох місяців після інавгурації Володимира Зеленського, вони сподівались, що за якийсь час вдасться зробити так, щоб «все працювало, але ми жили у своєму помешканні».

    «Не виходить, на жаль», - констатувала Зеленська.

    Перша леді зазначила, що вона не у захваті від життя на президентській дачі.

    «До всього звикаєш. Ми зробили мінімальний косметичний ремонт. Коли я туди вперше зайшла, я побачила золоті люстри, мармурові ванни…», - розказала Зеленська.

    За словами першої леді, вони з чоловіком «збили позолоту і пофарбували все у спокійні кольори».

    Як повідомлялось, під час цього ж інтерв'ю дружина Зеленського відверто розказала про свої хвилювання.

    Теги: ремонт президент Олена Зеленська перша леді
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