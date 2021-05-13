Олені Зеленській не подобається президентська дача
«Коли я туди вперше зайшла, я побачила золоті люстри, мармурові ванни…», - розказала перша леді.
Перша леді Олена Зеленська зізналась, що їй зрозуміла негативна реакція суспільства на переїзд родини на президентську дачу. Про це вона сказала під час інтерв’ю на одному з телеканалів.
За її словами, впродовж перших декількох місяців після інавгурації Володимира Зеленського, вони сподівались, що за якийсь час вдасться зробити так, щоб «все працювало, але ми жили у своєму помешканні».
«Не виходить, на жаль», - констатувала Зеленська.
Перша леді зазначила, що вона не у захваті від життя на президентській дачі.
«До всього звикаєш. Ми зробили мінімальний косметичний ремонт. Коли я туди вперше зайшла, я побачила золоті люстри, мармурові ванни…», - розказала Зеленська.
За словами першої леді, вони з чоловіком «збили позолоту і пофарбували все у спокійні кольори».
Як повідомлялось, під час цього ж інтерв'ю дружина Зеленського відверто розказала про свої хвилювання.