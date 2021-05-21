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    ДТП на Прикарпатті: вантажівка впала у річку, є жертви

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    ДТП на Прикарпатті: вантажівка впала у річку, є жертви
    Фото: Нацполіція

    Попередньо встановлено, що водій «КамАЗа» не впорався з керуванням

    В Івано-Франківській області вантажівка впала в річку. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини, ще один травмований. Про це повідомляє пресслужба поліції.

    Інцидент стався 20 травня близько 22:09 в селі Шевченкове, Виготської територіальної громади. Вантажівка-лісовоз впала з мосту в річку. На момент ДТП в салоні перебували три людини.

    Причину аварії встановить розслідування
    Причину аварії встановить розслідування

    «Тіла двох загиблих знайшли і витягли працівники ДСНС, ще одна людина отримала травми, йому медики надавали допомогу. За попередньою інформацією правоохоронці встановили, що загиблі-водій 1979 року народження, житель села Лолин і пасажир 1994 року народження, житель села Підліски. Ще одного пасажира 1991 року народження госпіталізували до медичного закладу», - повідомили в поліції.

    З попередньої причини водій не впорався з керуванням «КамАЗа». Триває розслідування причин ДТП.

    Теги: ДТП ДСНС Івано-Франківщина водій розслідування річка
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    ДТП на Прикарпатті: вантажівка впала у річку, є жертви