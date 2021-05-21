  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Хрещатику мотоцикліст влетів у Volvo (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ДТП сталася на світлофорі - На Хрещатику мотоцикліст влетів у Volvo (фото)
    ДТП сталася на світлофорі
    Фото: dtp.kiev.ua

    Мотоцикліст рухався із перевищенням швидкості

    У четвер, 20 травня, ввечері на Хрещатику сталася дорожньо-транспортна пригода. Аварія за участю мотоцикліста та автомобіля трапилася навпроти ЦУМа. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Мотоцикліст влетів у Volvo, що зупинився на світлофорі.

    Стрілка спідометра на двоколісному застигла на позначці у 80 км/год.

    Постраждалого мотоцикліста забрала швидка. На місці працювала поліція, яка встановлювала всі обставини ДТП.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    На Хрещатику мотоцикліст влетів у Volvo (фото)
    На Хрещатику мотоцикліст влетів у Volvo (фото)
    На Хрещатику мотоцикліст влетів у Volvo (фото)
    На Хрещатику мотоцикліст влетів у Volvo (фото)
    На Хрещатику мотоцикліст влетів у Volvo (фото)
    На Хрещатику мотоцикліст влетів у Volvo (фото)

    Нагадаємо, у ніч на 19 травня на Столичному шосе мотоцикліст на Honda на високій швидкості в‘їхав в автомобіль Hyundai. У результаті зіткнення водій двоколісного помер на місці ДТП.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль Хрещатик мотоцикл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Хрещатику мотоцикліст влетів у Volvo (фото)