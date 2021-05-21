На Хрещатику мотоцикліст влетів у Volvo (фото)

Мотоцикліст рухався із перевищенням швидкості

У четвер, 20 травня, ввечері на Хрещатику сталася дорожньо-транспортна пригода. Аварія за участю мотоцикліста та автомобіля трапилася навпроти ЦУМа. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Мотоцикліст влетів у Volvo, що зупинився на світлофорі.

Стрілка спідометра на двоколісному застигла на позначці у 80 км/год.

Постраждалого мотоцикліста забрала швидка. На місці працювала поліція, яка встановлювала всі обставини ДТП.

Нагадаємо, у ніч на 19 травня на Столичному шосе мотоцикліст на Honda на високій швидкості в‘їхав в автомобіль Hyundai. У результаті зіткнення водій двоколісного помер на місці ДТП.