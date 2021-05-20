У Києві водій-іранець тікав від поліції і втрапив у серйозну ДТП (фото)
Водій вилетів через бокове скло автомобіля
На проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, водій Seat намагався втекти від поліцейських і влетів у бетонну огорожу підземного переходу.
Кермувальником виявився громадянин Ірану. Він не був пристебнутий та вилетів через бокове скло. Чоловік у тяжкому стані госпіталізований.
В автомобілі перебували ще двоє громадян Ірану, вони отримали легкі травми.
Як повідомлялося, 20 травня на Кудрявському узвозі в Києві перекинулась вантажівка з причепом.
У ніч на 19 травня на Столичному шосе мотоцикліст на Honda на високій швидкості в‘їхав в автомобіль Hyundai. У результаті зіткнення водій двоколісного помер на місці ДТП.