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    У Києві водій-іранець тікав від поліції і втрапив у серйозну ДТП (фото)

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    У результаті ДТП автомобіль отримав серйозні пошкодження - У Києві водій-іранець тікав від поліції і втрапив у серйозну ДТП (фото)
    У результаті ДТП автомобіль отримав серйозні пошкодження
    Фото: dtp.kiev.ua

    Водій вилетів через бокове скло автомобіля

    На проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, водій Seat намагався втекти від поліцейських і влетів у бетонну огорожу підземного переходу.

    Кермувальником виявився громадянин Ірану. Він не був пристебнутий та вилетів через бокове скло. Чоловік у тяжкому стані госпіталізований.

    В автомобілі перебували ще двоє громадян Ірану, вони отримали легкі травми.

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    У Києві водій-іранець тікав від поліції і втрапив у серйозну ДТП (фото)
    У Києві водій-іранець тікав від поліції і втрапив у серйозну ДТП (фото)
    У Києві водій-іранець тікав від поліції і втрапив у серйозну ДТП (фото)
    У Києві водій-іранець тікав від поліції і втрапив у серйозну ДТП (фото)
    У Києві водій-іранець тікав від поліції і втрапив у серйозну ДТП (фото)
    У Києві водій-іранець тікав від поліції і втрапив у серйозну ДТП (фото)
    У Києві водій-іранець тікав від поліції і втрапив у серйозну ДТП (фото)
    У Києві водій-іранець тікав від поліції і втрапив у серйозну ДТП (фото)

    Як повідомлялося, 20 травня на Кудрявському узвозі в Києві перекинулась вантажівка з причепом.

    У ніч на 19 травня на Столичному шосе мотоцикліст на Honda на високій швидкості в‘їхав в автомобіль Hyundai. У результаті зіткнення водій двоколісного помер на місці ДТП.

    Теги: ДТП іноземці водій автомобіль поліція
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    У Києві водій-іранець тікав від поліції і втрапив у серйозну ДТП (фото)