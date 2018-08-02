ДТП в Білорусі: шестеро українців отримали травми



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Фото: Управління внутрішніх справ Вітебського облвиконкому Білорусі

Українці отримали незначні травми і після наданої допомоги продовжили поїздку

Шестеро українців отримали незначні травми унаслідок аварії за участі туристичного автобуса «Київ-Таллінн» 2 серпня.

Про це Громадському повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

Він зазначив, що українці отримали незначні травми і після наданої допомоги продовжили поїздку.

Зранку 2 серпня автобус «Київ-Таллінн» з 53 пасажирами перекинувся в Оршанському районі Білорусі.

За попередньою інформацією Управління внутрішніх справ Вітебського облвиконкому Білорусі, водій заснув за кермом і наїхав на світлову опору, після чого автобус перекинувся.