Окупанти на Донбасі запустили безпілотник через лінію розмежування



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Українські захисники готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки, - речник

Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено

Російські окупаційні війська від початку доби 23 вересня один раз порушили домовленості, досягнуті на рівні ТКГ, спрямувавши свій безпілотник до населеного пункту Водяне. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Станом на 12.00 поточної доби, противник один раз порушив домовленості, досягнуті в рамках тристоронньої контактної групи. Так, в ранкову пору доби, в районі населеного пункту Водяне помічено проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено, що унеможливило його подальше застосування», – повідомив речник.

Шаравара запевнив, що українські захисники, залучені до проведення операції, продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Як повідомлялося, минулої доби окупанти на Донбасі дотримувалися «тиші».

До слова, за сім місяців цього року через війну на Донбасі загинули 18 мирних жителів.

Варто відзначити, що у Чехії засудили білоруса, який воював проти України на Донбасі.

Нагадаємо, 21 вересня російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі поблизу населених пунктів Мар’їнка та Водяне. Втрат серед українських захисників немає.