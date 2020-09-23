На Донбасі на невідомому пристрої підірвалися двоє українських бійців



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Постраждалі воїни доправлені до лікарні Фото ілюстративне

Військовослужбовці отримали осколкові поранення

Сьогодні, 23 вересня, у районі населеного пункту Піски на Донбасі внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримали осколкові поранення двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід».

Бійцям надана домедична допомога, їх оперативно доправлено до лікувального закладу. Стан постраждалих воїнів середнього ступеня важкості.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Обставини з’ясовуються.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська від початку доби 23 вересня один раз порушили домовленості, досягнуті на рівні ТКГ, спрямувавши свій безпілотник до населеного пункту Водяне.

Нагадаємо, 15 вересня у районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців.