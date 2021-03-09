Два мільйони переглядів за тиждень. Спільна пісня українських співаків вийшла в гугл-тренди

Слова та музику треку «Чому» написав Олександр Пономарьов

Народний артист України Олександр Пономарьов об’єднався зі знаменитими колегами – Дзідзьо, Артемом Пивоваровим та Alekseev. Разом співаки презентували ліричну пісню про кохання «Чому». За тиждень чуттєву композицію переглянули два мільйони людей.

Слова та музику треку «Чому» написав сам Олександр Пономарьов, а зйомки відео відбувались на його студії звукозапису «З ранку до ночі».

Спільна пісня українських співаків вийшла в гугл-тренди

Співаки виконали пісню під акомпанемент сімох музичних інструментів: дудуки, кахона, гітари, скрипки, віолончелі, трикутника та альта. Кожен куплет розповідає про щирі почуття закоханих чоловіків, які врешті-решт знайшли кохання всього життя.

Також стало відомо, що над цією піснею виконавці працювали останні місяці та у соціальних мережах підбурювали своїх фанів неочікуваним квартетом.

Нагадаємо, 9 березня виповнюється 207 років від дня народження видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні чудовий привід послухати десять хітів Шевченка у виконанні сучасних музикантів.