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    Два мільйони переглядів за тиждень. Спільна пісня українських співаків вийшла в гугл-тренди

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    Співаки виконали пісню під акомпанемент сімох музичних інструментів - Два мільйони переглядів за тиждень. Спільна пісня українських співаків вийшла в гугл-тренди
    Співаки виконали пісню під акомпанемент сімох музичних інструментів
    Скріншот фото: відео Олександра Пономарьова

    Слова та музику треку «Чому» написав Олександр Пономарьов

    Народний артист України Олександр Пономарьов об’єднався зі знаменитими колегами – Дзідзьо, Артемом Пивоваровим та Alekseev. Разом співаки презентували ліричну пісню про кохання «Чому». За тиждень чуттєву композицію переглянули два мільйони людей.

    Слова та музику треку «Чому» написав сам Олександр Пономарьов, а зйомки відео відбувались на його студії звукозапису «З ранку до ночі».

    Спільна пісня українських співаків вийшла в гугл-тренди

    Спільна пісня українських співаків вийшла в гугл-тренди

    Співаки виконали пісню під акомпанемент сімох музичних інструментів: дудуки, кахона, гітари, скрипки, віолончелі, трикутника та альта. Кожен куплет розповідає про щирі почуття закоханих чоловіків, які врешті-решт знайшли кохання всього життя.

    Також стало відомо, що над цією піснею виконавці працювали останні місяці та у соціальних мережах підбурювали своїх фанів неочікуваним квартетом.

    Нагадаємо, 9 березня виповнюється 207 років від дня народження видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні чудовий привід послухати десять хітів Шевченка у виконанні сучасних музикантів.

    Теги: 8 березня артист Олександр Пономарьов
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