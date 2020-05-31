«Ось я сокіл, і ось я літаю»: перша пісня у космосі прозвучала українською (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павло Попович на прохання конструктора, українця Сергія Корольова, заспівав у космосі українську пісню «Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю...», серпень 1962 року Фото: nkau.gov.ua

Першу пісню в космосі заспівав українець-космонавт Павло Попович в 1962 році

Запуск американського корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції викликав у всьому світі неабияку увагу до космічної галузі. І поки мільйони людей обговорюють перший спільний запуск ракети NASA та SpaceX, в мережі згадали цікавий факт про те, що перша пісня, яка прозвучала в космосі, була українською мовою.

Як пише «Український інтерес», сталося це 57 років тому, коли перший космонавт-українець Павло Попович виконав на орбіті «Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю...», причому злегка актуалізував текст народної пісні.

Він, зокрема, перефразував твір на слова українського поета-романтика XIX століття Михайла Петренка і заспівав: «... ось я сокіл, і ось я літаю!».

Як відомо, першим космонавтом незалежної України є Леонід Каденюк. Але історично першим українцем у космосі став саме Попович, який здійснив політ 12 серпня 1962 року.

Він вирушив до зірок разом із чувашем Андріяном Ніколаєвим. Попович пілотував радянський космічний корабель «Восток-4», а Ніколаєв – «Восток-3». Між їхніми екіпажами був радіо- та відеозв'язок.

Вже в космосі Попович на прохання конструктора, українця Сергія Корольова, який спостерігав за астронавтами з Центру управління польотами, заспівав українську пісню «Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю...». Саме йому космонавт присвятив свій виступ.

Зауважимо також, що українська мелодія звучала одночасно і в космосі, і на Землі - оскільки Корольов підспівував Поповичу в той момент по радіозв'язку.

Після повернення на Землю Поповича часто запитували, чому українські пісні такі сумні. Той відповідав, що саме його народ першим відбивав атаки чужоземних військ і завжди захищався від загарбників. Тож йому було не до «Малинки-Калинки».

Перший космічний політ українця тривав 2 доби 22 години 57 хвилин. Вдруге Попович був у космосі з 3 по 19 липня 1974 року як командир екіпажу космічного корабля «Союз-14».

Як відомо, у суботу, 30 травня, о 22:22 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида відбувся запуск на станцію МКС ракети Falcon 9 з частково багаторазовим пілотованим кораблем Crew Dragon.

Вперше на Міжнародну космічну станцію астронавти відправилися на транспорті, створеному приватною компанією SpaceX бізнесмена Ілона Маска в кооперації з NASA.

Нагадаємо, 27 травня історичний запуск космічного корабля Dragon Crew перенесли через погоду. Рішення про скасування було прийнято за 16 хвилин до запланованого старту.

До слова, 30 травня прототип космічного корабля SpaceX вибухнув під час випробування.