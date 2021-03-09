Топ-10 хітів Шевченка у виконанні сучасних музикантів (відео)
На твори із Кобзаря звертають увагу сучасні українські композитори і виконавці
Сьогодні, 9 березня, виповнюється 207 років від дня народження видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. До його творів зверталося кілька поколінь композиторів – вони стали піснями й романсами, симфонічними поемами, операми й балетами.
Так, музику на його твори написали Модест Мусоргський, Петро Чайковський, Сергій Рахманінов, Георгій Майборода, Юлій Мейтус, Кирило Стеценко, Ігор Шамо та інші, а музична збірка Миколи Лисенка Музика до Кобзаря нараховує майже 100 різножанрових творів.
На твори із Кобзаря звертають увагу й сучасні українські композитори і виконавці. Найбільше драматизм творів Шевченка припав до душі рок-музикантам, зокрема рок-балади є у творчості таких гуртів Скрябін, Кому вниз, Мертвий півень, Фата Моргана, Андрій Середа та інші.
Отож, сьогодні чудовий привід послухати десять хітів Шевченка у виконанні сучасних музикантів.
Ой по горі роман цвіте – Піккардійська Терція
Не Женися на багатій… – Сестри Тельнюк
Мені Однаково… – Скрябін
Бандуристе, орле сизий – Ірина Білик
Буває, іноді старий – Шпилясті кобзарі
Косар –Тартак
Суботів – Кому вниз
Садок вишневий коло хати – Мертвий півень
Гайдамацька – Kozak System
Думи Мої – Фома та Мандри
Сьогодні день народження Тараса Шевченка – українського поета, художника, мислителя. Із нагоди 207–ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, 9 березня, по всій Україні і в світу відбудуться урочисті заходи та церемонії покладання квітів до пам’ятника Шевченку.
День народження Шевченка – це привід не лише вшанувати пам'ять великого Кобзаря, але і згадати творчість, яка не втрачає своєї актуальності у наші дні.
Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розповіла, Шевченко дає можливості українцям набратися не лише праведного гніву, але й надії, справедливості й правди. Вона додала, що про Шевченка в останні роки модно писати, але досі не дуже модно його читати. Тому ми дотепер його не знаємо, як слід.