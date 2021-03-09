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    Топ-10 хітів Шевченка у виконанні сучасних музикантів (відео)

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    Найбільше драматизм творів Шевченка припав до душі рок-музикантам - Топ-10 хітів Шевченка у виконанні сучасних музикантів (відео)
    Найбільше драматизм творів Шевченка припав до душі рок-музикантам
    Фото з відкртитих джерел

    На твори із Кобзаря звертають увагу сучасні українські композитори і виконавці

    Сьогодні, 9 березня, виповнюється 207 років від дня народження видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. До його творів зверталося кілька поколінь композиторів – вони стали піснями й романсами, симфонічними поемами, операми й балетами.

    Так, музику на його твори написали Модест Мусоргський, Петро Чайковський, Сергій Рахманінов, Георгій Майборода, Юлій Мейтус, Кирило Стеценко, Ігор Шамо та інші, а музична збірка Миколи Лисенка Музика до Кобзаря нараховує майже 100 різножанрових творів.

    На твори із Кобзаря звертають увагу й сучасні українські композитори і виконавці. Найбільше драматизм творів Шевченка припав до душі рок-музикантам, зокрема рок-балади є у творчості таких гуртів Скрябін, Кому вниз, Мертвий півень, Фата Моргана, Андрій Середа та інші.

    Отож, сьогодні чудовий привід послухати десять хітів Шевченка у виконанні сучасних музикантів.

    Ой по горі роман цвіте – Піккардійська Терція

    Не Женися на багатій… – Сестри Тельнюк

    Мені Однаково… – Скрябін

    Бандуристе, орле сизий – Ірина Білик

    Буває, іноді старий – Шпилясті кобзарі

    Косар –Тартак

    Суботів – Кому вниз

    Садок вишневий коло хати – Мертвий півень

    Гайдамацька – Kozak System

    Думи Мої – Фома та Мандри

    Сьогодні день народження Тараса Шевченка – українського поета, художника, мислителя. Із нагоди 207–ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, 9 березня, по всій Україні і в світу відбудуться урочисті заходи та церемонії покладання квітів до пам’ятника Шевченку.

    День народження Шевченка – це привід не лише вшанувати пам'ять великого Кобзаря, але і згадати творчість, яка не втрачає своєї актуальності у наші дні.

    Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розповіла, Шевченко дає можливості українцям набратися не лише праведного гніву, але й надії, справедливості й правди. Вона додала, що про Шевченка в останні роки модно писати, але досі не дуже модно його читати. Тому ми дотепер його не знаємо, як слід.

    Теги: музика Тарас Шевченко Ірина Білик
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