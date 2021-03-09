Топ-10 хітів Шевченка у виконанні сучасних музикантів (відео)

На твори із Кобзаря звертають увагу сучасні українські композитори і виконавці

Сьогодні, 9 березня, виповнюється 207 років від дня народження видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. До його творів зверталося кілька поколінь композиторів – вони стали піснями й романсами, симфонічними поемами, операми й балетами.

Так, музику на його твори написали Модест Мусоргський, Петро Чайковський, Сергій Рахманінов, Георгій Майборода, Юлій Мейтус, Кирило Стеценко, Ігор Шамо та інші, а музична збірка Миколи Лисенка Музика до Кобзаря нараховує майже 100 різножанрових творів.

На твори із Кобзаря звертають увагу й сучасні українські композитори і виконавці. Найбільше драматизм творів Шевченка припав до душі рок-музикантам, зокрема рок-балади є у творчості таких гуртів Скрябін, Кому вниз, Мертвий півень, Фата Моргана, Андрій Середа та інші.

Отож, сьогодні чудовий привід послухати десять хітів Шевченка у виконанні сучасних музикантів.

Ой по горі роман цвіте – Піккардійська Терція

Не Женися на багатій… – Сестри Тельнюк

Мені Однаково… – Скрябін

Бандуристе, орле сизий – Ірина Білик

Буває, іноді старий – Шпилясті кобзарі

Косар –Тартак

Суботів – Кому вниз

Садок вишневий коло хати – Мертвий півень

Гайдамацька – Kozak System

Думи Мої – Фома та Мандри