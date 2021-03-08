ДипломаткиБезКраваток: МЗС запустило проєкт про жінок

У рамках проєкту представлено короткі відеоролики, в яких дипломатки керівного рівня МЗС розповідають про професію

МЗС України запустило проєкт #ДипломаткиБезКраваток про жінок у дипломатії.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

У рамках проєкту представлено короткі відеоролики, в яких дипломатки керівного рівня МЗС розповідають про професію, жіноче лідерство та мотивацію рухатися вперед.

«Дипломатія – це не чоловічий світ, як вважалося раніше, а МЗС України нині – це реальні обличчя і людські історії, а також місце, де жінки можуть реалізувати себе. Цим проєктом ми хочемо показати справжнє жіноче обличчя українського МЗС і мотивувати жінок будувати кар’єру в дипломатії», – сказала перша заступниця голови МЗС України Еміне Джапарова.

У відео українські дипломатки говоритимуть про вирішальне у виборі професії, значимі для них історії з дипломатичного життя, баланс між особистим і дипломатичним життям, жіноче лідерство у дипломатії і чи повинно бути більше жінок в МЗС, персональний антистрес і натхнення, а також про свої рецепти успіху.

Наразі опублікований проморолик проєкту, невдовзі очікуються розповіді Еміне Джапарової, посла України в Сінгапурі Катерини Зеленко, директорки Департаменту комунікацій та публічної дипломатії Алли Польової, посла України у Фінляндії Ольги Дібрової, директорки Департаменту міжнародного права Оксани Золотарьової, керівниці патронатної служби Ольги Аксьонової та інших успішних українських дипломаток.