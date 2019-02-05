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    Дві громади на Харківщині заявили про перехід до Православної церкви України

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    Обидва рішення про перехід прийнято на загальних зборах громад - Дві громади на Харківщині заявили про перехід до Православної церкви України
    Обидва рішення про перехід прийнято на загальних зборах громад

    Одна з громад - Святого Мученика Іоанна Воїна - діє в Харкові, інша - Свято-Покровська - в селі Дмитрівка

    Відразу дві релігійні громади Харківської області заявили про зміну канонічної підпорядкованості.

    Про це «Укрінформу» розповіли в Харківській ОДА.

    «Сьогодні (4 лютого, - ред) до канцелярії ХОДА надійшли повідомлення про рішення відразу двох релігійних громад області про зміну канонічної підпорядкованості. Обидва рішення прийнято 1 лютого на загальних зборах громад. Одна з громад - Святого Мученика Іоанна Воїна - діє в Харкові, інша - Свято-Покровська - в селі Дмитрівка Богодухівського району Харківської області. Таким чином, обидві громади повідомили голову Харківської області Юлію Світличну про своє рішення змінити колишню підпорядкованість Української православної церкви на підпорядкованість Православної церкви України», - відзначили в облдержадміністрації.

    2 лютого, додали в ОДА, жителі села Воскресенівка Богодухівського району Харківської області на загальних зборах релігійної громади заявили про готовність перейти до ПЦУ.

    За словами секретаря Харківської єпархії ПЦУ протоієрея Григорія Стасюка, нині Воскресенівська громада - в стадії переходу до ПЦУ.

    У той же час, управління Харківської єпархії РПЦ в Україні поширило в ЗМІ інформацію, що на сьогодні жодний канонічний священнослужитель Харківської єпархії і жодна релігійна громада Харківської єпархії не приймали рішень і не виявляли бажання про перехід в будь-які інші релігійні структури.

    До слова, 4 лютого архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор задовольнив прохання релігійної громади Покрови Пресвятої Богородиці села Матвіївці Шумського району і прийняв її до складу Тернопільської єпархії Православної церкви України.

    Нагадаємо, у неділю, 3 лютого, у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

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