Дві громади на Харківщині заявили про перехід до Православної церкви України



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Обидва рішення про перехід прийнято на загальних зборах громад

Одна з громад - Святого Мученика Іоанна Воїна - діє в Харкові, інша - Свято-Покровська - в селі Дмитрівка

Відразу дві релігійні громади Харківської області заявили про зміну канонічної підпорядкованості.

Про це «Укрінформу» розповіли в Харківській ОДА.

«Сьогодні (4 лютого, - ред) до канцелярії ХОДА надійшли повідомлення про рішення відразу двох релігійних громад області про зміну канонічної підпорядкованості. Обидва рішення прийнято 1 лютого на загальних зборах громад. Одна з громад - Святого Мученика Іоанна Воїна - діє в Харкові, інша - Свято-Покровська - в селі Дмитрівка Богодухівського району Харківської області. Таким чином, обидві громади повідомили голову Харківської області Юлію Світличну про своє рішення змінити колишню підпорядкованість Української православної церкви на підпорядкованість Православної церкви України», - відзначили в облдержадміністрації.

2 лютого, додали в ОДА, жителі села Воскресенівка Богодухівського району Харківської області на загальних зборах релігійної громади заявили про готовність перейти до ПЦУ.

За словами секретаря Харківської єпархії ПЦУ протоієрея Григорія Стасюка, нині Воскресенівська громада - в стадії переходу до ПЦУ.

У той же час, управління Харківської єпархії РПЦ в Україні поширило в ЗМІ інформацію, що на сьогодні жодний канонічний священнослужитель Харківської єпархії і жодна релігійна громада Харківської єпархії не приймали рішень і не виявляли бажання про перехід в будь-які інші релігійні структури.

До слова, 4 лютого архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор задовольнив прохання релігійної громади Покрови Пресвятої Богородиці села Матвіївці Шумського району і прийняв її до складу Тернопільської єпархії Православної церкви України.

Нагадаємо, у неділю, 3 лютого, у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.