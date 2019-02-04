Ще одна парафія на Тернопільщині перейшла до Православної церкви України



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Матвіївці – шосте село на Шумщині Тернопільської області, громада якого офіційно перейшла Православної церкви України

Рішення про приєднання до Помісної православної церкви підтримали 102 із 124 присутніх на зборах

Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор задовольнив прохання релігійної громади Покрови Пресвятої Богородиці села Матвіївці Шумського району і прийняв її до складу Тернопільської єпархії Православної церкви України. Відповідний указ керуючий єпархією підписав 4 лютого.

За словами представників громади, рішення про приєднання до Помісної православної церкви підтримали 102 із 124 присутніх на зборах. Загалом за перехід з УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України висловилися 272 мешканці села, 19 – утрималося і 8 виступили проти.

Матвіївці – шосте село на Шумщині, громада якого офіційно перейшла Православної церкви України. Раніше до складу Тернопільської єпархії були прийняті парафії Суража, Радошівки, Брикова, Онишківців і Кордишева Шумського району, Гніздичного на Збаражчині та Розтоків на Кременеччині, а також три парафії у Бучацькому районі: у Стінці та дві у Трибухівцях.

До слова, у селі Гніздичне Збаразького району Тернопільщини 3 лютого поблизу місцевої церкви виникла суперечка між жителями села на релігійному підґрунті, яка переросла у штовханину. Причина – неузгодження часу проведення богослужінь.

Нагадаємо, у неділю, 3 лютого, у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

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