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    Дві росіянки намагалися вивезти з України велику партію медичних гаджетів

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    Мати з дочкою намагалися незаконно перемістити через кордон понад 600 різних приладів - Дві росіянки намагалися вивезти з України велику партію медичних гаджетів
    Мати з дочкою намагалися незаконно перемістити через кордон понад 600 різних приладів
    Фото: ДПСУ

    Жінки сховали прилади в об'ємні зимові куртки і виглядали неприродно огрядними

    У Харківській області прикордонники затримали в пункті пропуску Гоптівка двох громадянок Росії, які намагалися вивезти з України медичне обладнання для діагностики та лікування захворювань. Про це повідомляє Держприкордонслужба у вівторок, 28 січня.

    В ході огляду автомобіля прикордонники виявили 100 приладів для біорезонансної терапії та понад 500 різних гаджетів до них. Частина з них була захована в обшивці авто. Також правоохоронці звернули увагу на зовнішній вигляд росіянок. Вони були одягнені в об'ємні зимові куртки і виглядали неприродно огрядними.

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    Дві росіянки намагалися вивезти з України велику партію медичних гаджетів
    Дві росіянки намагалися вивезти з України велику партію медичних гаджетів
    Дві росіянки намагалися вивезти з України велику партію медичних гаджетів
    Дві росіянки намагалися вивезти з України велику партію медичних гаджетів
    Дві росіянки намагалися вивезти з України велику партію медичних гаджетів
    Дві росіянки намагалися вивезти з України велику партію медичних гаджетів

    Жінки зізналися, що під верхнім одягом вони сховали медичні прилади. Таким чином мати з дочкою намагалися незаконно перемістити через кордон понад 600 різних приладів і гаджетів до них.

    Зараз товари передані співробітникам компетентних правоохоронних органів.

    прикордонники Росія контрабанда медицина Харківщина кордон
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