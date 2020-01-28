Дві росіянки намагалися вивезти з України велику партію медичних гаджетів



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Мати з дочкою намагалися незаконно перемістити через кордон понад 600 різних приладів Фото: ДПСУ

Жінки сховали прилади в об'ємні зимові куртки і виглядали неприродно огрядними

У Харківській області прикордонники затримали в пункті пропуску Гоптівка двох громадянок Росії, які намагалися вивезти з України медичне обладнання для діагностики та лікування захворювань. Про це повідомляє Держприкордонслужба у вівторок, 28 січня.

В ході огляду автомобіля прикордонники виявили 100 приладів для біорезонансної терапії та понад 500 різних гаджетів до них. Частина з них була захована в обшивці авто. Також правоохоронці звернули увагу на зовнішній вигляд росіянок. Вони були одягнені в об'ємні зимові куртки і виглядали неприродно огрядними.

Жінки зізналися, що під верхнім одягом вони сховали медичні прилади. Таким чином мати з дочкою намагалися незаконно перемістити через кордон понад 600 різних приладів і гаджетів до них.

Зараз товари передані співробітникам компетентних правоохоронних органів.