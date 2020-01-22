Стало відомо, коли зміниться порядок перетину адмінкордону з Кримом



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Почастішали спроби перевезення дітей без необхідних документів Ілюстративне фото: dpsu.gov.ua

Зміни вступлять в силу з 9 лютого 2020 року

Зміни до порядку виїзду до тимчасово окупованої території Криму та в’їзду з неї громадян України віком до 16 років вступають в силу з 9 лютого 2020 року. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Зазначається, що через поширення фейкових повідомлень про зміни в правилах перетинання адмінмежі почастішали спроби перевезення дітей без необхідних документів.

«Такі повідомлення спричинили збільшення відмов у пропуску, через які громадяни висловлюють незадоволення та звинувачують співробітників Держприкордонслужби. Наголошуємо! Відповідні зміни ще не набули чинності», - зазначили в ДПСУ.

Раніше повідомлялося, що відповідно до змін, з 9 лютого виїзд на ТОТУ дітей у віці до 16 років можливий у супроводі когось із батьків або уповноважених ними осіб. Така можливість виникає, якщо ці діти в'їхали на підконтрольну української влади територію в супроводі цих дорослих. У таких випадках наявність другого з батьків чи доручень від нього не обов'язкове.

Нагадаємо, 19 грудня, на тимчасове контрольному пункті в'їзду-виїзду «Каланчак», на кордоні Херсонської області та окупованого Криму, відкрили сервісну зону.