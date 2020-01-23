Прикордонники не впустили в Україну трьох російських політиків



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Російські політики не змогли пройти прикордонний контроль в Україні

Росіянам нічого не залишалося, як сісти на зворотні рейси

Троє російських політиків не пройшли прикордонний контроль на в'їзд в Україну.

Про це повідомляє ДПСУ.

«Рейсом із Лондона у (аеропорт - ред.) «Бориспіль» прибув громадянин Росії. Як з’ясувалося, росіянин є представником провладної політичної партії своєї країни – «Єдиная Россия», колишнім мером одного з облцентрів РФ. Підтвердити мету свого перебування закордонний політик не зміг, тому на підставі закону України «Про прикордонний контроль» в нашу країну його не пропустили. Сьогодні вранці, 23 січня, росіянин вилетів з «Борисполя” у Німеччину», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ще двоє російських політиків не змогли пройти прикордонний контроль в пункті пропуску «Київ (Жуляни)». «Учора ввечері вони прилетіли рейсом із Мінська. Один із візитерів також представник «Єдиной России», інший – компартії РФ. Обидва повідомили, що начебто прибули в Київ з метою участі в конференції. Наразі їх повернуто зворотним рейсом», - зазначили прикордонники. Раніше повідомлялося, що у Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі скасували виставу за участю російських акторів

Держприкордонслужба повідомила, що в аеропорту «Запоріжжя» прикордонний контроль на в’їзд в Україну не пройшла група акторів з Російської Федерації. Вони прибули рейсом з Варшави. Під час оформлення стосовно одного з іноземців спрацювала база даних – громадянин Росії незаконно відвідував окуповану територію Криму. Прикордонники відмовили йому у перетині кордону, а також довели рішення про заборону в’їзду на територію нашої держави і проставили відмітку в паспортному документі. Ще троє росіян не змогли пояснити доцільності та мети свого перебування в Україні.

Відмову на в’їзд дістав актор Сергій Колесников. А актриса Лариса Удовиченко та двоє осіб, які їх супроводжували, не змогли пояснити мету свого перебування.