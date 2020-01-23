  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Прикордонники не впустили в Україну трьох російських політиків

    • Розсилка
    Російські політики&nbsp;<span>не змогли пройти прикордонний контроль в Україні&nbsp;</span> - Прикордонники не впустили в Україну трьох російських політиків
    Російські політики не змогли пройти прикордонний контроль в Україні 

    Росіянам нічого не залишалося, як сісти на зворотні рейси

    Троє російських політиків не пройшли прикордонний контроль на в'їзд в Україну.

    Про це повідомляє ДПСУ.

    «Рейсом із Лондона у (аеропорт - ред.) «Бориспіль» прибув громадянин Росії. Як з’ясувалося, росіянин є представником провладної політичної партії своєї країни – «Єдиная Россия», колишнім мером одного з облцентрів РФ. Підтвердити мету свого перебування закордонний політик не зміг, тому на підставі закону України «Про прикордонний контроль» в нашу країну його не пропустили. Сьогодні вранці, 23 січня, росіянин вилетів з «Борисполя” у Німеччину», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, ще двоє російських політиків не змогли пройти прикордонний контроль в пункті пропуску «Київ (Жуляни)».

    «Учора ввечері вони прилетіли рейсом із Мінська. Один із візитерів також представник «Єдиной России», інший – компартії РФ. Обидва повідомили, що начебто прибули в Київ з метою участі в конференції. Наразі їх повернуто зворотним рейсом», - зазначили прикордонники.

    Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі скасували виставу за участю російських акторів

    Держприкордонслужба повідомила, що в аеропорту «Запоріжжя» прикордонний контроль на в’їзд в Україну не пройшла група акторів з Російської Федерації. Вони прибули рейсом з Варшави. Під час оформлення стосовно одного з іноземців спрацювала база даних – громадянин Росії незаконно відвідував окуповану територію Криму. Прикордонники відмовили йому у перетині кордону, а також довели рішення про заборону в’їзду на територію нашої держави і проставили відмітку в паспортному документі. Ще троє росіян не змогли пояснити доцільності та мети свого перебування в Україні.

    Відмову на в’їзд дістав актор Сергій Колесников. А актриса Лариса Удовиченко та двоє осіб, які їх супроводжували, не змогли пояснити мету свого перебування.
    прикордонники Росія Держприкордонслужба аеропорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ