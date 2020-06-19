Двоє українських бійців підірвалися на міні біля Новотошківського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В результаті вибуху постраждали дві особи

Військові підірвалися на міні під час інженерної розвідки

Сьогодні, 19 червня, поблизу населеного пункту Новотошківське, що в Луганській області, на міні підірвалися двоє українських військових.

Про це повыдомляє пресслужба Операції Об’єднаних сил.

Інцидент стався під час проведення інженерної дорозвідки поблизу Новотошківського.

Пораненим військовим оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали в госпіталь. Стан їх здоров’я задовільний.

У штабі додали, що обставини події з’ясовуються.

Також нагадаємо, що минулої доби збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.