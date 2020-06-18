Керівник Львівського військового госпіталю помер від коронавірусу



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Іван Гайда помер на 59-му році життя

Іван Гайда помер в одному зі шпиталів Києва, де тривалий час лікувався від Covid-19

У четвер, 18 червня, помер начальник Військово-медичного клінічного центру західного регіону Іван Гайда. За попередньою інформацією, причиною смерті стало ускладення від коронавірусної інфекції.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Щойно стало відомо, що від ускладнень через Covid-19 помер Іван Гайда, начальник Львівського військового госпіталю. Відданий лікар, який врятував немало життів наших військових. Співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять», – написав Садовий на своїй сторінці у Facebook.

Офіційна сторінка Медичних сил ЗСУ у Facebook підтвердила факт смерті Івана Гайди без уточнення причин.

Як стало відомо Zaxid.net з власних джерел, Іван Гайда помер в одному зі шпиталів Києва, де тривалий час лікувався від Covid-19.

Довідка: Іван Гайда народився 7 грудня 1961 в с. Бариш на Тернопільщині. Був полковником медичної служби Збройних сил України, лікарем вищої категорії та начальником Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, що розташований у Львові. Навчався в Івано-Франківському технічному училищі №1. Пізніше — на лікувальному факультеті Івано-Франківського медичного інституту та військово-медичному факультеті (Куйбишевський медичний інститут). Також мав ступінь магістра за спеціальністю «Державне управління». У 2002—2010 роках був заступником начальника Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, опісля — начальником центру. У 2014 році йому присвоєно звання заслуженого працівника охорони здоров'я України. У 2015 році нагороджений орденом Данила Галицького.

Нагадаємо, станом на ранок 18 червня в Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусу, це на 71 випадок більше, ніж 17 червня (758). Зафіксовано 23 летальних випадки. При цьому одужали 504 пацієнти.

Коронавірус в Україні

Всього 34063

Хворіють 17650

Одужали 15447

Померли 966

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Загалом за весь час пандемії захворіли 34 063 людини, одужало 15 447 людей, летальних випадків – 966.