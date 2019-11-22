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    Двоє жителів Кривого Рогу дроном відправляли канабіс до Росії (фото)

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    Двоє жителів Кривого Рогу дроном відправляли канабіс до Росії (фото)
    Фото: пресцентр СБУ

    СБУ затримала двох торговців під час спроби відправити 5 кг канабісу за допомогою безпілотника за кордон

    Співробітники Служби безпеки України в Дніпропетровській і Харківській області затримали двох жителів Кривого Рогу, які переправляли канабіс до Російської Федерації за допомогою безпілотного літального апарату.

    «Сучасний спосіб переміщення «товару» за кордон використовували наркоділки з Кривого Рогу. Пакети з канабісом на власному автомобілі вони доставляли в один із прикордонних районів Сумщини. Поблизу лінії державного кордону «товар» фасували та переправляли за допомогою безпілотника замовникам до Росії», - повідомляє прес-центр СБУ у Facebook.

    Так, СБУ затримала двох торговців під час спроби відправити 5 кг канабісу за кордон.

    Фото: пресцентр СБУ
    Фото: пресцентр СБУ

    За контрабанду зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація.
    Росія СБУ Сумщина наркотики кордон безпілотник
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