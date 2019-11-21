Глава СБУ пообіцяв вивчити справу танкера «Мрія»



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Танкер «Мрія» був арештований представниками Державної прикордонної служби України 20 серпня цього року

Баканов отримав докладні матеріали про ситуацію з нафтоналивним танкером «Мрія», арешт якого команда і судновласник вважають незаконним - представник судновласника

Голова Служби безпеки України Іван Баканов пообіцяв уважно вивчити справу про арешт танкера «Мрія» та запросив для обговорення представників команди і судновласника. Така домовленість була досягнута під час візиту президента України Володимира Зеленського до Очакову (Миколаївська область) для зустрічі звільнених українських кораблів.

Про це повідомило інтернет-видання Enkorr.

«Буквально на пірсі нам вдалося поставити запитання Володимиру Олександровичу, він оперативно переадресував на голову Служби безпеки України пана Баканова, який пообіцяв уважно вивчити нашу ситуацію. Ми сподіваємося, що символічна подія звільнення українських військових кораблів дозволить заново подивитися на проблему «Мрії» і також звільнити судно», – заявив представник компанії-судновласника Олександр Бабій.

За його словами, голові СБУ були передані докладні матеріали про ситуацію з нафтоналивним танкером «Мрія», арешт якого команда і судновласник вважають незаконним.

«Після брифінгу президента нам вдалося окремо обговорити ситуацію з паном Бакановым і донести свою правову позицію. Він уважно вислухав і запросив нас до центрального офісу СБУ, щоб ще раз детально розібратися в ситуації і знайти шляхи її вирішення», - додав Бабій.

Нагадаємо, танкер «Мрія» був арештований представниками Державної прикордонної служби України у нейтральних водах 20 серпня під час виконання контракту на бункерування суден, що прямують з Одеси до румунської Констанци.

Приводом для арешту судна стали підозри управління СБУ в АР Крим, що судно нібито незаконно відвідувало закриті порти Криму в 2015 році, коли належало іншим власникам, управлялося іншою командою і мало назву Vilga.

Спроби судновласників домогтися зняття арешту блокуються представниками управління СБУ в АР Крим. 5 листопада Херсонський міський суд відмовив судновласнику в знятті арешту. За 4 місяці розслідування СБУ та прокуратура Криму так й не надали жодних доказів порушення судном порядку заходження у закриті порти півострова.