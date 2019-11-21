СБУ викрила керівництво Фіскальної служби Житомирщини на мільйонних зловживаннях (фото)



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Фото: пресцентр СБУ

Оперативники спецслужби встановили, що високопосадовець ДФС спільно з начальником одного із структурних управлінь незаконно видавали підприємцям документацію для роздрібної торгівлі пальним

Нерівників ГУ Державної фіскальної Служби Житомирщини СБУ викрила на мільйонних зловживаннях з видачею ліцензій на реалізацію продуктів підакцизної групи. Про це повідомляє пресгрупа УСБ України

в Житомирській області.

Оперативники спецслужби встановили, що високопосадовець ДФС спільно з начальником одного із структурних управлінь незаконно видавали місцевим підприємцям необхідну документацію для роздрібної торгівлі пальним. Чиновники давали вказівку своїм підлеглим приймати до розгляду неповні пакети документів для одержання ліцензій підконтрольними бізнес-структурами. Комерсанти, отримавши «дозволи», реалізовували продукцію без сплати податків та акцизів до державного бюджету.