СБУ викрила керівництво Фіскальної служби Житомирщини на мільйонних зловживаннях (фото)
Оперативники спецслужби встановили, що високопосадовець ДФС спільно з начальником одного із структурних управлінь незаконно видавали підприємцям документацію для роздрібної торгівлі пальним
Нерівників ГУ Державної фіскальної Служби Житомирщини СБУ викрила на мільйонних зловживаннях з видачею ліцензій на реалізацію продуктів підакцизної групи. Про це повідомляє пресгрупа УСБ України
в Житомирській області.
Оперативники спецслужби встановили, що високопосадовець ДФС спільно з начальником одного із структурних управлінь незаконно видавали місцевим підприємцям необхідну документацію для роздрібної торгівлі пальним. Чиновники давали вказівку своїм підлеглим приймати до розгляду неповні пакети документів для одержання ліцензій підконтрольними бізнес-структурами. Комерсанти, отримавши «дозволи», реалізовували продукцію без сплати податків та акцизів до державного бюджету.
Під час обшуків у адміністративному приміщенні ГУ ДФС у Житомирській області співробітники СБУ та ДБР вилучили ліцензійні справи та іншу документацію, що підтверджує масштабні зловживання.
За результатами попередньої перевірки, тільки за один місяць 2019 року зловмисники видали ліцензії 48 суб’єктам на 122 об’єктах на право здійснення роздрібної торгівлі пальним. Це завдало державному бюджету збитків на майже 1 млн грн.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.
Заходи з документування проводилися співробітниками Управління СБ України в Житомирській області спільно з ТУ Державного бюро розслідувань у м. Хмельницький під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області.