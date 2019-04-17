Двом військовополоненим українським морякам потрібне додаткове медобстеження, - Денісова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: pravyysektor.info

За словами українського омбудсмена, вона буде намагатися «зробити це через пані Москалькову»

Поранені військовополонені моряки станом на сьогодні почуваються добре, однак двоє з них потребують додаткових обстежень лікарів. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

«На наш погляд, вони добре себе почувають, мають вигляд такий, що одужали. Тільки от в нас ще Василь Сорока, який має поранення і після операції одужує. Я його запитала про стан здоров'я, він сказав: «Усе добре, але трохи ще болить». Тому він ще вживає знеболювальні таблетки», - відповіла Денісова на питання про стан здоров'я військовополонених Артеменка, Сороки та Ейдера.

Омбудсмен додала, що адвокати вчора повідомили їй про необхідність повторного обстеження для Андрія Ейдера, оскільки у нього болить коліно, там могли залишитися уламки. За словами Денісової, вона буде намагатися «зробити це через пані Москалькову».

«Щодо Андрія Артеменка – він потребує консультації і лікування ще в офтальмолога. І ми будемо намагатись також це зробити», - додала Денісова.

Нагадаємо, у Росії у Лефортівському райсуді Москви продовжили термін тримання під вартою останнім вісьмом українським морякам.

Як відомо, 25 листопада 2018 року Росія заблокувала проходження до Керченської протоки буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них були поранені. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Усі полонені були заарештовані так званим судом у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО «Лефортово» і «Матроська тиша». 26 січня поранених українських моряків перевели з «Матроської тиші» до «Лефортово».