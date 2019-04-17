У РФ останні дві «четвірки» українських моряків залишили під вартою до кінця липня



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Поранені моряки - Андрій Артеменко, Андрій Ейдер та Василь Сорока залишаться у СІЗО до 26 липня

Богдану Небилиці, Юрію Будзилу, Володимиру Лісовому, Юрію Без’язичному, Олегу Мельничуку продовжили тримання під вартою до 24 липня

У РФ у Лефортівському райсуді Москви продовжили термін тримання під вартою останнім вісьмом українським морякам. Про це повідомляє «Громадське» з зали суду.

Богдану Небилиці, Юрію Будзилу, Володимиру Лісовому, Юрію Без’язичному, Олегу Мельничуку продовжили тримання під вартою до 24 липня.

Пораненим морякам, Андрію Артеменку, Андрію Ейдеру, Василю Сороці, — до 26 липня.

Суд у Москві залишив під вартою ще одну четвірку українських моряків. У коментарі Громадському вони розповіли про свій стан pic.twitter.com/qbagN1f8pL — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 апреля 2019 г.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко прокоментував «судилище» над полоненими моряками: Москва продовжує нехтувати верховенством права.

Як відомо, 25 листопада 2018 року Росія заблокувала проходження до Керченської протоки буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них були поранені. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Усі полонені були заарештовані так званим судом у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО «Лефортово» і «Матроська тиша». 26 січня поранених українських моряків перевели з «Матроської тиші» до «Лефортово».