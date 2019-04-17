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    У світі

    У РФ останні дві «четвірки» українських моряків залишили під вартою до кінця липня

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    Поранені моряки - Андрій Артеменко, Андрій Ейдер та Василь Сорока залишаться у СІЗО до 26 липня - У РФ останні дві «четвірки» українських моряків залишили під вартою до кінця липня
    Поранені моряки - Андрій Артеменко, Андрій Ейдер та Василь Сорока залишаться у СІЗО до 26 липня

    Богдану Небилиці, Юрію Будзилу, Володимиру Лісовому, Юрію Без’язичному, Олегу Мельничуку продовжили тримання під вартою до 24 липня

    У РФ у Лефортівському райсуді Москви продовжили термін тримання під вартою останнім вісьмом українським морякам. Про це повідомляє «Громадське» з зали суду.

    Богдану Небилиці, Юрію Будзилу, Володимиру Лісовому, Юрію Без’язичному, Олегу Мельничуку продовжили тримання під вартою до 24 липня.

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    Пораненим морякам, Андрію Артеменку, Андрію Ейдеру, Василю Сороці, — до 26 липня.

    Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко прокоментував «судилище» над полоненими моряками: Москва продовжує нехтувати верховенством права.

    Як відомо, 25 листопада 2018 року Росія заблокувала проходження до Керченської протоки буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

    Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них були поранені. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Усі полонені були заарештовані так званим судом у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО «Лефортово» і «Матроська тиша». 26 січня поранених українських моряків перевели з «Матроської тиші» до «Лефортово».

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