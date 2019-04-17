Московський суд продовжив арешт 12 полоненим українським морякам



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Рішення щодо ще 12 військовополонених моряків наразі не винесено

Судові засідання проходять у закритому режимі

Лефортовський суд Москви 17 квітня продовжив арешт 12 військовополоненим морякам, захопленим біля берегів Криму.

Як повідомляє «Радіо Свобода», вони будуть перебувати під арештом до 24 липня. Йдеться про В’ְячеслава Зінченка, Дениса Гриценка, Михайла Власюка та Андрія Драча, якого називали оперативним співробітником СБУ. Раніше суд ухвалив аналогічні рішення Сергія Цибізова, Андрія Оприска, Романа Мокряка, Євгена Семидоцького, Богдана Головаша, Сергія Попова, Володимира Терещенка і Андрія Шевченка. Останній приніс до суду плакат з написом для своєї дружини «Настю, з днем народження».

Полонені розділені на кілька груп по чотири людини, всього їх 24. Судові засідання проходять у закритому режимі.

Раніше омбудсмен України Людмила Денісова обнародувала відео, на якому видно, як родичі і рідні оплесками зустрічають полонених моряків перед засіданням суду.

Як відомо, вранці 25 листопада 2018 року Росія заблокувала проходження до Керченської протоки буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них були поранені. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Усі полонені були заарештовані так званим «судом» у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО «Лефортово» і «Матроська тиша». 26 січня поранених українських моряків перевели з «Матроської тиші» до «Лефортово».

