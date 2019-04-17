Російський суд залишив під вартою чотирьох українських моряків



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Фото: Вікторія Рощина/Громадське

На суді моряки не відповідали на жодні запитання, окрім імені, віку та звання, наголошуючи, що відповідно до третьої Женевської конвенції, є військовополоненими

Лефортовський районний суд Москви 17 квітня продовжив термін тримання під вартою чотирьом українським морякам Роману Мокряку, Андрію Оприску, Євгену Семидоцькому, Сергію Цибізову на три місяці, задовольнивши клопотання слідчих ФСБ РФ.

Про це передає Громадське із зали суду.

Сторона обвинувачення просила продовжити арешт моряків, наголошуючи на необхідності отримання результатів експертиз.

Сторона захисту заявила, що українці є військовополоненими і мають бути звільнені, до того ж захоплення моряків було фактом агресії з боку РФ.

Самі моряки не відповідали на жодні запитання, окрім імені, віку та звання, наголошуючи, що відповідно до третьої Женевської конвенції, є військовополоненими.

Нагадаємо, 17 квітня у Лефортовському суді зібралися, щоб підтримати українських моряків, журналісти, адвокати та рідні полонених, а також омбудсмен Людмила Денісова.

Раніше повідомлялося, що 19-річний український військовий моряк Андрій Ейдер написав листа з російського полону. У листі Ейдер зазначив, що зараз, коли його утримують в СІЗО, - «це не життя, це існування».