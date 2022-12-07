Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою

Президент Володимир Зеленський звільнив Дудіна «за недбале виконання службових обов'язків»

Печерський районний суд м. Києва учора, 5 грудня, продовжив до 2 лютого 2023 року запобіжний захід щодо колишнього начальника Управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна. Раніше Дудіна було арештовано без альтернативи застави. Йому інкримінують державну зраду і самовільне залишення служби.

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Нагадаємо, 29 травня президент Володимир Зеленський звільнив Дудіна «за недбале виконання службових обов'язків» і пообіцяв йому розслідування правоохоронців. Тоді очільник держави заявив, що Дудін «не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе».

У Державному бюро розслідувань запевняють, що 24 лютого, на початку повномасштабного вторгнення, Дудін намагався перешкоджати роботі керівництва області. На суді слідчі фактично звинуватили Дудіна у тому, що він обороняв місто, відправивши співробітників СБУ захищати будівлю Харківської ОДА.

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Екс-керівник СБУ Харківщини намагався особисто довести судді на абсурдність таких звинувачень. На його думку, жодної підстави тримати його під вартою немає – нових доказів суду представлено не було, а слова свідків суперечать один одному. Також продовжує доказувати, що кримінальну справу проти нього сфабриковано.

Зрештою Дудіну стало погано і йому викликали швидку, яка зафіксувала гіпертонічний криз, але слідчий суддя Матійчук Г.О. продовжила судове засідання, адже строк тримання під вартою за попередньою ухвалою вже спливав.

Нагадаємо, що раніше Дудін, коментуючи причини справи проти нього, заявив про політичний характер переслідування. На його думку, заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров допомагає переслідувати його за вказівкою члена партії «Слуга народу» Вадима Слюсарєва, який, за його даними, тісно пов'язаний з росіянами.

На думку захисту, зараз йдеться лише про те, аби ізолювати Дудіна, а ДБР, прокуратура та суд у цьому фактично підіграють Офісу президента.

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Як відомо, харківська тероборона отримала зброю зранку 24 лютого саме зі зброярні СБУ за розпорядженням Дудіна. Це спростовує звинувачення у тому, що Дудін «з перших днів війни не працював на захист міста».

Також є фото з геоданими, на якому видно Дудіна зі зброєю в руках у центрі столиці, куди він прибув за наказом керівництва СБУ захищати урядовий квартал. Це спростовує й заяви слідчих про те, що у критичні дні оборони України Дудін втік на Волинь.