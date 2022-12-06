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Розбавляли «Мівіну»: речник президента розповів, як Банкова жила у перші дні війни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розбавляли «Мівіну»: речник президента розповів, як Банкова жила у перші дні війни
фото з відкритих джерел

Никифоров: «Розбавляли «Мівіну» навіть не гарячою, а теплою водою, через це вона як треба не розмокала»

У перші дні після початку повномасштабного вторгнення найближче оточення президента України Володимира Зеленського жило в аскетичних умовах та харчувалося «не дуже якісно». Про це розповів прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

«Усе перевернулося з ніг на голову. Я переїхав жити на роботу. Умови аскетичні, але найнеобхідніше було: душ – у коридорі, маленькі кімнатки з низькими стелями. Усе таке – з минулого, водночас чистенько та акуратно. Металопластикові двері та гарні світлодіодні лампи надавали сучаснішого вигляду», – розповів Нікіфоров.

Прессекретар зазначив, що прожив на роботі перші 3-4 місяці війни, а переїхав додому лише ближче до літа. Приїжджав додому раз на тиждень на декілька годин: випрати речі, квіти полити і назад. Крім нього, на Банковій було чимало людей.

«Розбавляли «Мівіну» навіть не гарячою, а теплою водою, через це вона як треба не розмокала. Але це буквально перші дні, потім поступово з їжею ситуація покращувалась», – зазначив Нікіфоров.

Нагадаємо, вже триває 286-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по об’єктах цивільної інфраструктури. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на тимчасово захоплених та окупованих територіях України. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує вести наступ, активно застосовувати авіацію для підтримки дій своїх наземних угруповань. 

Теги: війна росія окупанти Україна Офіс президента

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