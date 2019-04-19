Екс-начальнику Генштабу Замані продовжили арешт



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Рішення суду у справі Замани було ухвалено на четверту добу безперервних судових засідань Фото: Facebook Наталя Двалі

Замана буде знаходитися під вартою до 17 червня включно

Печерський райсуд Києва 18 квітня продовжив арешт екс-начальнику Генштабу Збройних сил України Володимиру Замані.

Про це у Facebook повідомила журналіст Наталя Двалі.

«Суддя Печерського суду Писанець задовольнив клопотання військової прокуратури і продовжив генерал-полковнику Замані тримання під вартою до 17 червня включно. Рішення ухвалено на четверту добу безперервних судових засідань», - зазначила журналіст.

Нагадаємо, 25 лютого військовою прокуратурою спільно з СБУ було затримано за держзраду колишнього керівника Генштабу Збройних сил, генерал-полковника Володимира Заману.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Заману затримали через реформу структури ЗСУ, яка «фактично готувала анексію Криму та «Новоросії».

Як відомо, Замана обіймав посади командувача Військово-морських сил ЗСУ, а також начальника Генерального штабу ЗСУ з 18 лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року.