Екс-посол України у Вірменії: недоречно порівнювати Пашиняна і Зеленського



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Олександр Божко, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Вірменії (1996-2001), (2005-2010)

На думку дипломата Олександра Божка, Пашинян з тих можливостей, які в нього є, вибирає найраціональніший підхід, і показує себе політиком-прагматиком

Під час виборів президента України намагалися порівняти Володимира Зеленського з Ніколом Пашиняном. Це порівняння абсолютно недоречне. Таку думку висловив Олександр Божко, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Вірменії (1996-2001), (2005-2010), під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

«Перш за все, Нікол Пашинян – це професійний політик. З початку 90-х років він був у політиці, як прибічник першого президента Вірменії Левона Тер-Петросяна. Потім він був редактор газети, але продовжив політичну діяльність. Більше того, за свою політичну опозиційну діяльність він відсидів за гратами 1,5 чи 2 роки», - розповідає Божко.

Дипломат також вказав на позитивну професійну діяльність Пашиняна на посаді прем’єр-міністра.

«У цей період свого прем’єрства (Нікол Пашинян став прем’єр-міністром 14 січня 2019 року після дострокових виборів до Національних зборів, які відбулися 9 грудня 2018 року. - Главком) він показав себе людиною, яка може дуже швидко вчитися політичній і державній роботі. Пашинян показав себе непоганим переговорником з Володимиром Путіним. Як ми пам’ятаємо, Росія досить насторожено поставилася до революції у Вірменії, вважаючи, що за цим стоїть Сорос та інші західні якісь інституції. Але завдяки вмінню Пашиняна бути надійним переговорником, ця настороженість була знята, хоча не повністю. Але в той же час йому вдалося добитися допомоги від РФ, бо в іншому випадку на економіку Вірменії чекав би колапс», - продовжує дипломат.

Олександр Божко також зауважив, що Пашинян працював не лише з Росією та партнерами по ЄврАзЕСу (ЄврАзЕС - Євразійське економічне співтовариство), де доводилося йому досить жорстко відстоювати інтереси Вірменії, втягуючись у дискусії з такими євразійськими монстрами як Назарбаєв та Лукашенко.

На думку дипломата, Пашинян з тих можливостей, які в нього є, вибирає найраціональніший підхід, і показує себе політиком-прагматиком.

Принагідно нагадаємо, що 24 квітня – День пам’яті жертв Геноциду вірмен в Османській імперії. Україна не визнала цю трагедію геноцидом, оскільки вірменська сторона не визнає Голодомор – геноцидом українського народу.

Зауважимо, президент Франції Макрон заявив, що Франція буде відзначати трагічну дату в історії вірменського народу – День пам’яті жертв геноциду вірмен.

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