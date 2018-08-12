Екс-прем'єр Криму заявив, що його побили та пограбували



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Скріншот з відео Анатолій Франчук після побиття

Колишнього чиновника знайшов після побиття водій

У Криму в приватному будинку побили і пограбували колишнього кримського прем'єр-міністр Анатолія Франчука.

Про це він розповів Кримському інформаційному агентству, повідомляє «РБК».

За його словами, у його будинок вчора близько 2-ї години ночі увірвалися десь три людини, але скільки було точно, у темряві він не зумів розгледіти - і припустив, що нападників було більше.

Вони зв'язали йому руки і ноги, а потім побили. Колишній кримський прем'єр сказав, що потім на ганчірку вилили якусь рідину, поклали йому на обличчя, після чого він втратив свідомість.

Франчук зазначив, що під час своїх дій нападники не розмовляли, а єдина фраза, яку він почув, була, що вони хочуть відпочити і їм потрібні гроші.

Екс-чиновника знайшов вранці водій, який прийшов на роботу.

Він сказав, що із сейфів було вкрадено близько одного мільйона рублів, 137 тисяч доларів і багато золота, яке належало його дружині, яка померла п'ять років тому.

Франчук зазначив, що звернувся в лікарню і написав заяву в «поліцію».

До слова, у Києві 10 серпня водій таксі-сервісу Uber побив жінку.