  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Водій Uber побив у Києві жінку

    • Розсилка
    Водій Uber побив у Києві жінку

    Побиття відбулося сьогодні вдень

    У Києві, 10 серпня, водій таксі-сервісу Uber побив жінку. Про це розповів заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків.

    За його словами, інцидент трапився близько 13 години.

    «Сьогодні дружину мого друга побив водій Uber. Людина в клініці Шалімова… Будьте обережні, бережіть себе! І люди, якщо поруч з вами б'ють людину, не стійте байдуже!», - написав посадовець у Facebook.

    Поліція вже займається справою, уточнив він.

    На повідомленні Шимківа вже відреагувала компанія Uber, яка звернулася до нього з проханням повідомити деталі інциденту.

    Читайте також
    Київ Дмитро Шимків водій Uber напад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ