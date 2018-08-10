Водій Uber побив у Києві жінку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Побиття відбулося сьогодні вдень

У Києві, 10 серпня, водій таксі-сервісу Uber побив жінку. Про це розповів заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків.

За його словами, інцидент трапився близько 13 години.

«Сьогодні дружину мого друга побив водій Uber. Людина в клініці Шалімова… Будьте обережні, бережіть себе! І люди, якщо поруч з вами б'ють людину, не стійте байдуже!», - написав посадовець у Facebook.

Поліція вже займається справою, уточнив він.

На повідомленні Шимківа вже відреагувала компанія Uber, яка звернулася до нього з проханням повідомити деталі інциденту.